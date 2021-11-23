Павловы из Горного района — «Семья года — 2021» Якутии

Многодетная семья Павловых из Горного района стала победителем номинации республиканского фестиваля «Семья года — 2021»

Семья Леонида и Людмилы Павловых из села Дикимдя Горного района стала лучшей в номинации «Многодетная семья Якутии» республиканского семейного конкурса, проведенного в рамках республиканского фестиваля «Семья года — 2021».

Людмила Дмитриевна и Леонид Ильич воспитали шестерых своих и теперь являются опекунами восьмерым детям.Когда свои дети выросли, покинули отчий дом, Людмила с мужем решили принять в опеку детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2006 году семья Павловых приняла на опеку одного мальчика. Через три года, получив статус «приемной семьи», супруги взяли под опеку еще троих детей, в 2013 году еще троих, а в 2015 году – 4 детей. В данное время всего в семье воспитываются 8 приемных детей.

Семья воспитывает детей на своём примере. Основой является трудовое воспитание. Большая семья Павловых держит свое личное подсобное хозяйство – лошади, коровы, курицы, для которых летом дети с удовольствием участвуют в заготовке сена, сажают огород. Также Павловы любят собирать ягоды, рыбачить и обожают проводить семейные праздники. Каждый год семья Павловых проводят районные лыжные гонки в памяти Софьи Стручковой – матери Леонида Павлова.Очень любят всей семьей встречать долгожданного лета после холодной, суровой зимы в своем летнике «Саһыл». К этому событию вся семья готовится заранее, у всех свои роли: кто-то готовит праздничные угощения, кто-то готовит игры.

Отметим, что конкурс проводился в 20-й раз в заочном формате по пяти номинациям: «Кочевая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая семья», «Многодетная семья». Всего в конкурсе приняли участие 63 семьи из 23 муниципальных образований (городских округов). Организатором конкурса является Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

В номинации «Многодетная семья Республики Саха (Якутия) — 2021» приняли участие 23 семьи из 19 улусов республики. Это семьи, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие от 3 и более детей до 23 лет, в том числе приемных, активно участвующие в социально-значимых мероприятиях и общественной жизни наслега, улуса, города, республики, развивающие духовно-нравственные качества, творческие способности всех членов семьи. По итогам конкурса «Многодетная семья Республики Саха (Якутия) — 2021» 1 место заняла семья Людмилы Дмитриевны и Леонида Ильича Павловых (МР «Горный улус»); 2 место – семья Натальи Евгеньевны и Андрея Анатольевича Евстигнеевых (ГО «город Якутск»); 3 место – семья Ирины Владимировны и Михаила Валерьевича Неженцевых (МО Нерюнгринский район»).