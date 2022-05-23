23.05.2022
15:10
205
Экология
Павлины вышли на первую прогулку 😍
Павлины вышли на первую прогулку в природном парке «Живые алмазы Якутии» — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.
«Вышли из спячки» один из самых красивых птиц в мире – павлины. Зима для них является периодом затишья.
А с приходом весны павлины издают громкие крики, устраивают брачные игры и распускают веером свои хвосты.
В «Живых алмазах Якутии» проживают 11 павлинов, их привезли в Мирнинский район из Геленджика в 2015 году.
Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
#Живые алмазы Якутии#Павлины вышли на первую прогулку 😍#парк Живые алмазы Якутии#республика саха (якутия)#Якутия
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