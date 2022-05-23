Павлины вышли на первую прогулку в природном парке «Живые алмазы Якутии» — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

«Вышли из спячки» один из самых красивых птиц в мире – павлины. Зима для них является периодом затишья.

А с приходом весны павлины издают громкие крики, устраивают брачные игры и распускают веером свои хвосты.

В «Живых алмазах Якутии» проживают 11 павлинов, их привезли в Мирнинский район из Геленджика в 2015 году.