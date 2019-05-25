Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 13.00 25 мая 2019 года

На реке Лена Активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района.

Нижняя кромка наблюдается в 10 км ниже н.п. Жиганск Жиганского района, уровень воды составляет 866 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – на границе Кобяйского и Жиганского районов, редкий ледоход.

На реке Колыма Активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 132 км ниже н.п. Среднеколымск Среднеколымского района, густой ледоход.

Уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 1085 см при критическом 1200 см, редкий ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 87 км ниже н.п. Среднеколымск, редкий ледоход.

На реке Индигирка Активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход. Уровень воды у н.п. Белая Гора составляет 620 см при критическом 1202 см, подвижки льда, разводья.

Верхняя кромка – у н.п. Крест-Майор Абыйского района, гидропоста нет, редкий ледоход.

На реке Яна преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью.

Подтопленных населенных пунктов нет.

В связи с прохождением весеннего паводка Кобяйское, Намское, Момское, Томпонское, Среднеколымское и Усть-Майское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реке Колыма работают 2 оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 26 человек, 5 ед. техники, в том числе 1 ВС, 4 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.