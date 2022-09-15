Павел Пинигин возглавит Олимпийский Совет Якутии

Сегодня в ЦСП «Триумф» состоялось заседание Президиума РОО «Олимпийский совет Республики Саха (Якутия)» под руководством министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонида Спиридонова, где на посту президента единогласным решением был избран заслуженный мастер спорта СССР, чемпион летних Олимпийских игр в Монреале Павел Пинигин, вице-президентом стал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Якутской АССР, серебряный призер летних Олимпийских игр в Монреале Александр Иванов.

Участие приняли члены совета – директор училища олимпийского резерва им.Р.М.Дмитриева Семен Чердонов, серебряный призер Олимпийских игр Александр Иванов, ректор Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта Иннокентий Готовцев, тренер по легкой атлетике республиканского Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия) Татьяна Жиркова, главный тренер по лыжным гонкам республиканского Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия) Виктор Васильев, старший референт секретариата первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Игорь Павлов и исполнительный директор, начальник отдела обеспечения участия в спортивных мероприятиях сборных команд по видам спорта республиканского Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия) Альберт Пестряков.

«Павел Павлович прошел достойный спортивный путь, имеет богатый опыт на руководящих постах, является олимпийским чемпионом и должность Президента Олимпийского совета, мне кажется, его предназначение. Искренне желаю моим старшим коллегам плодотворной работы, побольше встречайтесь с детьми, а еще лучше начинать работу обновленного совета с арктических районов, где необходимо агитировать олимпийские ценности и идеалы. Также хотелось бы в составе совета увидеть всех наших спортсменов, которые принимали участие на Олимпийских, Сурдолимпийских и Паралимпийских играх», — сказал министр. Павел Павлович поблагодарил коллег за оказанное доверие и вкратце поделился планами. «Задача наша ответственная и понятная. Будем вести тесную работу с главными тренерами по олимпийским видам спорта, оказывать им помощь в подготовке новых чемпионов и призеров олимпийских игр. Конечно, условия сейчас непростые, но развитие спорта и настоящих ценностей олимпийского движения мы не остановим», — сообщил Павел Пинигин. Отметим, в состав президиума войдут ведущие спортсмены республики, которые участвовали на Олимпийских, Сурдолимпийских и Паралимпийских играх, а также их тренеры и спортивные функционеры. Олимпийский совет призван развивать и защищать олимпийское движение в Якутии в соответствии с Олимпийской хартией и уставом ОКР, содействовать олимпийскому образованию, физическому и духовному развитию населения с помощью физической культуры и спорта, а также оказывать помощь в подготовке спортсменов к Олимпийским, Сурдолимпийским, Паралимпийским Играм.