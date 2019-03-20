Павел Пинигин высказался о митинге в эфире НВК

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Павел Пинигин видит развитие республики в поддержке здорового образа жизни и спорта, что привило бы молодежи олимпийские принципы – силу воли, дисциплину, терпимость и равенство. Об этом он рассказал в прямом эфире радио «Саха».

Много вопросов поступило по поводу прошедшего недавно в Якутске Кубка мира по вольной борьбе, на котором Россия заняла первое место и утвердила звание сильнейшей школы борьбы. Великий якутский борец вольного стиля Павел Пинигин отметил, что проведение этого мероприятия стало великим историческим событием.

«Никогда еще в «Триумфе» не собиралось такое количество болельщиков – все трибуны, насчитывающие более 3000 мест, были заполнены на протяжении Кубка. Это радует. Я уже много лет провожу различные молодежные спортивные соревнования, вход на которые полностью бесплатный. Развитие народов республики я вижу в здоровом образе жизни и спорте. Именно спорт учит выдержке, дисциплине, сплоченности и равенству», — говорит Павел Павлович.

Также во время прямого эфира олимпийский чемпион прокомментировал недавние резонансные события. Он отметил, что в век интернета и социальных сетей в медиапространство выливается много негативной и недостоверной информации, которая задевает не только кого-то определенного, но и и его окружение.