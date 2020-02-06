Павел Петров: «Многие муниципальные образования равняются на город Якутск»

Прошло заседание постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы. Работу в этом году депутаты начали с приятной ноты.

Перед началом заседания народный депутат Павел Петров вручил почетную грамоту постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Государственного собрания (Ил Тумэн) Сергею Черных за вклад в социально-экономическое развитие республики. Поздравляя с наградой, Павел Петрович отметил значимость работы коллег Якутской городской Думы.

«В республике многие равняются на город Якутск, потому что среди муниципальных образований наша столица является одной из ведущих, не зря в Совет муниципальных образований Якутии входит Альберт Никандрович Семенов, ваш Председатель. У вас грамотный коллектив, и впереди нас с вами ждет непростая работа, особенно в преддверии весеннего паводка. Кроме того, надеюсь, что в скором времени вы рассмотрите генплан строительства моста в Табаге», – отметил Павел Петров.

Он добавил, что в этом году столице республике выделены дополнительные средства на оборудование для учреждений здравоохранения, а также предусмотрено строительство двух новых школ: одна в районе комплекса «Прометей» и дополнительное помещение для школы №5 по улице Толстого, 20. В заключение народный депутат пригласил коллег столицы принять участие в рассмотрении Стратегии социально-экономического развития республики, которое состоится в марте.

В свою очередь, Сергей Черных напомнил, что некогда сам Павел Петров возглавлял эту же постоянную комиссию: «Признаюсь, награда неожиданная. Замечательно, что у нас сложилась команда активных депутатов Якутской городской Думы, которые знают проблемные моменты своего города. Безусловно, нам есть, на кого равняться, к примеру, на таких профессионалов как Павел Петрович. Я считаю, нам предстоит продолжать налаживать эффективное взаимодействие между городом и республикой, причем не только с исполнительной властью, но и с республиканским парламентом».

Затем члены комиссии Гордумы обсудили планы на этот год. Среди них ознакомление с планируемыми поступлениями по налоговым сборам в 2020 году, внесение изменений в бюджет этого года и подготовка к 2021 году. Кроме того, депутаты в рамках комиссии рассмотрят изменения в Стратегию социально-экономического развития городского округа до 2032 года.