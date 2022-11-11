Павел Маринычев встретился со старшеклассниками политехнических школ Якутии

В Якутске в школе № 1 состоялась профориентационная встреча старшеклассников с генеральным директором компании «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА Павлом Маринычевым. К мероприятию в формате онлайн также присоединились школьники более десяти политехнических образовательных учреждений Якутии, сообщает ЯСИА.

На встрече Павел Маринычев рассказал о деятельности компании на сегодня. АО «Алмазы Анабара» как крупное добывающее предприятие группы АЛРОСА является одним из флагманов горнодобывающей промышленности республики и занимает ведущие позиции в мире среди предприятий, добывающих алмазы на россыпных месторождениях.

Компания работает в четырех районах республики: Анабарском, Булунском, Жиганском и Оленекском, осуществляя полный цикл добычи алмазов — от геологоразведки и до сдачи готовой продукции.

«В нашей компании работает примерно 2 тысячи человек. Порядка 98% сотрудников — это местные кадры. Это наша философия, которая была выбрана с момента образования предприятия. Мы, как и все в компании АЛРОСА, считаем, что, работая на земле Якутии, нужно предоставлять возможность зарабатывать прежде всего якутянам. Ведь у нас работа интересная и очень перспективная. Во-первых, у нас можно сделать карьеру, практически все руководители компании начинали с низов на производстве, а теперь возглавляют ключевые подразделения. Во-вторых, мы используем новейшие технологии и материалы. У нас работает самая передовая техника мира», — поделился Павел Маринычев.

Он отметил, что средняя заработная плата в «Алмазах Анабара» составляет 230 тысяч рублей в месяц в зависимости от профессии и разряда сотрудника. На вахтовых поселках организованы все условия для проживания. Каждый из них полностью благоустроен, есть культурный центр, спортивный зал, столовая, баня. В ближайшее время также планируется проведение волоконно-оптических линий связи, что значительно ускорит работу интернета.

У компании самый широкий спектр профессий. Помимо промышленников в «Алмазах Анабара» востребованы экономисты, юристы, технологи, программисты, связисты, электрики, водители и другие специальности. В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» предприятие трудоустраивает молодых специалистов в возрасте до 30 лет и незанятых граждан, проживающих в сельской местности. Также организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для якутян, трудоустраивает их и проводит стажировки молодых специалистов за счет средств компании.

«Я считаю, что определяться с будущей работой нужно как можно раньше и постепенно готовиться к ней. Поэтому и проходит наша сегодняшняя встреча. Надеюсь, что после нашего разговора многие захотят связать свою профессиональную деятельность с горной промышленностью в группе компаний АЛРОСА», — подчеркнул Маринычев.

В ходе встречи старшеклассники задали интересующие их вопросы. Некоторые спрашивали про уровень заработной платы, об условиях проживания на вахте. Других интересовали востребованные специальности и как попасть на стажировку. Были вопросы к генеральному директору и личного характера: кем он хотел стать в детстве, какой университет окончил и другие.

«Очень полезно послушать и лично пообщаться напрямую с директором одной из ведущих компаний республики. После школы я планирую пойти дальше учиться в инженерно-техническом направлении, поэтому хотела бы пройти стажировку в какой-нибудь компании. На встрече я узнала, что такая практика есть на предприятиях АЛРОСА, поэтому и хочу в будущем попробовать пройти стажировку в «Алмазах Анабара», — поделилась ученица 10-го класса Юлия Михеева.