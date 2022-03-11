Павел Маринычев: «Алмазы – это возможность развивать республику»

Прошло уже более пять лет, как Павел Маринычев возглавил дочернее предприятие АЛРОСА — АО «Алмазы Анабара». Сегодня мы публикуем большое интервью, в котором он рассказал о компании, о том, где ведет свою деятельность Общество сегодня, почему начали экспансию Красноярского края и какую роль добываемые полезные ископаемые играют в жизни нашей республики.

Поскольку о компании АЛРОСА и «Алмазах Анабара» в последние годы пишется немало, в нашем сегодняшнем разговоре мы сразу перешли к современной деятельности компании.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

— Павел Алексеевич, в первую очередь, классический вопрос: какие задачи стояли перед компанией в прошлом году и как они были решены?

— 2021 год мы посвятили большое внимание устойчивости деятельности компании. Так, при поддержке нашей материнской компании АЛРОСА мы смогли поработать на разных участках и республики, и страны. Это и Мирный, Нюрба, Айхал, Удачный, и совершенно новое направление нашей работы – полуостров Таймыр Красноярского края. Там мы имеем несколько лицензий по поиску золота, частный и государственный контракты на геологоразведочные работы. Также мы организовывали вахту якутян на Чаянду, выступив операторами этого процесса. Таким образом, компании удалось выполнить свои обязательства перед сотрудниками.

— Какие планы поставлены на 2022 год? Какое место в них занимают поисково-разведочные работы на лицензионных участках в Красноярском крае?

— В этом году мы выходим на докризисные объемы добычи и в полной мере разворачиваем свою деятельность. Поэтому в связи с увеличением планов горных работ, инвестируем в техническое перевооружение и замену изношенного оборудования, а также ведем работу по реконструкции наших складов ГСМ. В части инвестиционной деятельности мы ведем работу по восполнению минерально-сырьевой базы – проводим разведку и увеличиваем объемы работ по инвестиционному проекту «Программа геологоразведочных работ по золоту».

Если говорить о работах на территории Красноярского края, то мыс Челюскин является одной из наших составляющих по диверсификации производства. Мы уже имеем первые положительные результаты по поиску золота. Поэтому в скором времени мы усилим геологоразведочные работы, за которыми последует добыча. На самом деле это означает появление новых рабочих мест для наших ребят, для якутян. Ну, и в целом, мы уже подняли флаг Якутии, АЛРОСА и «Алмазов Анабара» в новой точке нашей страны.

— В целом АЛРОСА владеет крупными коренными месторождениями алмазов, приличный потенциал сырьевой базы для «Алмазов Анабара» имеется в Арктике – вы располагаете лицензиями на геологическое изучение и добычу алмазов в Анабарском, Оленекском, Булунском улусах, в Мирнинском районе. На каком количестве месторождений ведется работа сегодня? Где они расположены?

— Если говорить о Якутии, то география деятельности «Алмазы Анабара» охватывает территорию от Северного полярного круга до Центральной Якутии. Мы присутствуем на территории четырех улусов – Анабарского, Булунского, Жиганского и Оленекского. Там у нас имеются горные участки, геологоразведочные объекты и вспомогательное производство. Также, как я ранее отметил, мы ведем работу на Таймыре. Но основной вид деятельности – добычу алмазного сырья, мы ведем в Анабарском, Булунском и Оленекском улусах. Также мы имеем несколько лицензий на золото, как на основной вид полезного ископаемого. Эти лицензии геологоразведочные, и часть из них «сквозные». Это означает, что после того, как мы поставим запасы на баланс, мы можем приступать к добыче. С обственно, попутное золото мы добываем и сейчас.

В настоящее время разработка месторождений компании осуществляется приисками предприятия «Маят» и «Молодо». Прииск «Маят» отрабатывает запасы россыпных месторождений алмазов, расположенных в Анабарском и Оленекском улусах РС(Я), включает в себя Маятскую группу месторождений – в 2022 году это добычные участки «Эбелях», «Лясегер», «Биллях-притоки», «Хара-Мас»; и Куонамскую группу – участок «Большая Куонамка» и Небайбыт». Прииск «Молодо» разрабатывает россыпные месторождения, расположенные в Булунском улусе РС(Я), на участке «Молодо» и «Далдын».

В общем, если разделить добычу алмазов и золота, то геологоразведка на алмазы проводится в пределах трех алмазоносных районов: Куонамский, Анабарский, Приленский, геологоразведка на золото – в пределах двух площадок: Анабарской и Таймырской.

— Да, вы еще в 2016 году дополнили свои лицензии правом добывать попутное золото и другие драгоценные металлы в связке с алмазодобычей. Каковы объемы добычи золота?

— Вы правы, попутная добыча драгоценных металлов ведется нами с 2017 года. Дело в том, что в песках кроме алмазов также имеется трудноизвлекаемое, так называемое тонкое золото. Но мы его научились «ловить», и начиная с 2017 года, после внесения изменений в Закон «О недрах», мы начали добывать попутно и золото. За год этот объем обычно достигает 130-150 кг. В 2021 году объем добычи драгметаллов составил 145,7 кг. В прошлом году мы реализовали добычу 2020 года, от его реализации получена выручка 669 млн руб.

— На одном телеканале есть передача о добыче золота. Там у них довольно короткий промежуток времени добычи. Вы ведь тоже работаете сезонами, как она устроена?

— Мы работаем круглый год, но сезонами – разными технологическими циклами. Если разделить на два периода, то зимой проводятся основные горные работы, а в летнее время – обогащение.

В зимне-весенний период с февраля по май идет выполнение горно-подготовительных работ – отсыпка разного назначения площадок, автодорог, строительство горнотехнических сооружений – проходка или так называемая «выемка канав», отсыпка дамб – ограждающих, шпоровых, отбойных, предохранительных, вскрыша торфов – это уборка пустых пород, залегающих сверху пласта алмазоносных песков, начало добычных работ – выемка и транспортировка песков автосамосвалами на руддвор сортировочной установки или обогатительной фабрики.

В летний период, в течение промсезона со второй половины мая до середины сентября производится дальнейшая добыча и транспортировка песков, их промывка на сортировочных установках, уборка «хвостов» (отходов) промывки – гале-эфельных отвалов. При необходимости в небольших объемах производится вскрыша торфов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

— Как и АЛРОСА, «Алмазы Анабара» заключают соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с районами Якутии. Сколько их сейчас? И каковы условия этого сотрудничества? Это ведь не «парашютные деньги», они должны быть направлены на развитие районов?

— В соответствии с заключенным соглашением о социально-экономическом сотрудничестве на период действия лицензий на добычу ежегодно осуществляются выплаты пяти улусам республики – Анабарский, Оленекский, Булунский, Жиганский и Эвено-Бытантайский. При этом, соглашения имеют долгосрочный характер, подписываются они на весь срок действия лицензий на территориях, где ведется работа. Сделано это для того, чтобы наши партнеры – в лице вышеуказанных муниципальных образований, были уверены в дне завтрашнем. Чтобы они могли планировать развитие своих улусов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Естественно, мы ежегодно уточняемся по цифрам, в зависимости от возможностей, конъюнктуры рынка. Если говорить о прошедшем годе, то нами было направлено по договорам о социально-экономическом сотрудничестве 109 млн рублей, и такая же сумма запланирована на 2022 год.

Эти средства, действительно, имеют более целевой характер – на развитие инфраструктуры районов.

— Компания также выплачивает дивиденды. Они формируются в общем объеме группы компаний АЛРОСА или отдельно? Их получают районы, в которых ведется деятельность компании?

— Дивиденды формируются в сторону материнской Компании; АЛРОСА является 100% владельцем пакета акций «Алмазов Анабара». Но при этом наши дивиденды учитываются в общем денежном потоке АЛРОСА, откуда идет распределение и выплата дивидендов в адрес республики и улусов. Если уточнить, то в 2021 году по итогам 2020 года выплачено дивидендов 7,4 млрд рублей – это рекордные дивиденды в истории «Алмазов Анабара».

— АЛРОСА уделяет пристальное внимание социально-экономическому развитию региона. Это налоги, дивиденды, добровольные пожертвования в Целевой фонд будущих поколений, на средства которых строится социальная инфраструктура на всей территории Якутии, это и спонсорство или финансирование различных программ, проектов и мероприятий. Это финансовые средства всей группы компаний, но «Алмаза Анабара», являясь дочерней структурой, ведет такую работу отдельно?

— Да, «Алмазы Анабара» самостоятельно оказывает спонсорскую помощь, финансирует различные социальные республиканские и муниципальные программы, оказывает помощь по обращениям организаций и граждан. Мы поддерживаем проведение культурных мероприятий, оказываем подшефную помощь коррекционной школе и много других инициатив.

Ко всему вышесказанному нужно добавить, что мы по-соседски взаимодействуем с муниципальными образованиями. Когда администрация не может справиться с какими-то сложностями, они обращаются к нам за помощью. Будь это буровые работы, отсыпка или расчистка работ, заготовка ПГС, привезти или увезти груз. Например, в сезон работ, когда у нас есть чартерные рейсы, при наличии свободных мест, мы уведомляем администрацию о возможности взять груз или перевезти жителей из числа социально незащищенных слоев населения. Еще один пример – это покупка местной продукции: мяса и рыбы по экономически обоснованным ценам для самих улусов. В целом, мы стараемся пользоваться услугами местного малого бизнеса. Получается, помогаем друг другу, это для нас очень важно.

— В жизни арктических улусов большую роль играет оленеводство. И в этой части АЛРОСА ведет ряд работ- принимает превентивные меры от браконьерства, ведет мониторинг миграции диких оленей оказывает прямую поддержку оленеводства. Как в этой части взаимодействуете вы?

— Корни взаимодействия в этой части также уходят к истокам образования Общества. Это корализация, подсчет поголовья, для этого мы предоставляем авиацию. Были случаи, когда мы перевозили оленей, чтобы популяции перемешивались. Также мы проводим прямую поддержку, участвуем в Дне оленевода. Это, кстати, большой и важный праздник в жизни оленеводов, и, наверно, его можно сравнить с Ысыахом.

— Павел Алексеевич, вы являетесь президентом Региональной общественной организации «Федерация дзюдо Республики (Саха) Якутия». Что это означает для развития дзюдо в Якутии?

— Спорт – это всегда финансовые расходы. Так, с разрешения головной компании, мы ежегодно направляем на развитие федерации по 4 млн рублей, на выезды на соревнования, на проведение регулярных спортивных соревнований, на экипировку команд. Все это делается для того, чтобы обеспечить развитие молодежи, открыть молодым людям прекрасный мир спорта. А спорт — это, как минимум, дисциплина, закалка, а возможно, и профессиональная стезя.

«МЕСТНЫЕ КАДРЫ – В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

— Промышленность в ближайшие десятилетия будет оставаться флагманом развития социально-экономического развития республики. Правительство региона ставит общей ключевой задачей подготовку и трудоустройство местного населения в промышленность. Каковые показатели этой работы в «Алмазах Анабара»?

— В компании изначально, с момента ее образования, работала политика трудоустройства местных кадров. Так, подавляющее большинство наших сотрудников, а это порядка 97%, составляют жители Якутии. При этом, доля жителей якутской Арктики составляет около 14-15%. Для республики это очень важно, значит важно и для нас, ведь трудоустройство местных кадров – это формирование новой горной школы Якутии, это и мультипликативный эффект. Таким образом, республика получает не только налоговые и неналоговые поступления, но и если сказать просто, то наши сотрудники тратят свои зарплаты внутри региона. А это доходы для местного бизнеса и местного бюджета. Поэтому это тот мультипликатор, который нужно беречь.

Если говорить конкретно по Соглашению о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта РС(Я) «Местные кадры в промышленность в 2018-2022 гг.», то в рамках реализации соглашения исполняются такие ключевые показатели эффективности как: трудоустройство незанятых граждан, в том числе на сезонные работы. Это и трудоустройство молодых специалистов в возрасте до 30 лет и незанятых граждан, проживающих в сельской местности. Мы организуем профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для якутян, трудоустраиваем их и организуем стажировки молодых специалистов за счет средств Компании.

Так, в рамках этой программы за период с 2018 по 2021 года трудоустроено 1184 человек, прошли обучение 262 человека, прошли стажировку 88 человек. И для реализации кадрового потенциала мы создаем условия для профессионального и личного роста сотрудников, формирование у них чувства корпоративной приверженности, обеспечиваем достойным уровнем оплаты труда.

— Говоря об оплате труда, работа в такой компании – это стабильность в личном финансовом плане. А все-таки, сколько в среднем получают сотрудники?

— Средняя заработная плата по АО «Алмазы Анабара» составляет 211 тысяч рублей. В полевых условиях в среднем от 107 до 274 тысяч рублей, в зависимости от профессии и разряда. В городе заработная плата в среднем составляет 105 тысяч рублей.

И как я ранее говорил ранее, хорошая заработная плата, условия труда – это то, что нужно для закрепления людей на Севере. Других рецептов быть не может. И мы стараемся эту планку держать.

— Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов в конце прошлого года, обращаясь к коллективу, сообщил об индексации зарплат почти на 5%. Это касается также «Алмазов Анабара»?

— Да, это также касается наших работников. Индексация заработной платы с 1 июля 2021 года составила 4,91%. Кроме того, с 1 января 2022 года в целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников было произведено повышение заработной платы на 8,13%, кроме руководства общества.

— Павел Алексеевич, только что мы отметили Международный день 8 марта, поэтому нельзя не спросить о женской половине компании. Сколько их в компании? В каких профессиях они представлены и есть ли среди них необычные? Мы знаем, что в АЛРОСА, например, есть женщины грохотовщики, водители автопоездов.

— На самом деле у нас традиционно мужской коллектив, но, тем не менее, наряду с мужчинами у нас работают и женщины. Всего их у нас 82: из них 18 трудятся в руководящем составе, 47 специалистов и служащих, 17 имеют рабочие профессии. В 2021 году начали принимать на производственные объекты женщин (прим. редакции – на приисках), так в данное время там работает 5 женщин в качестве поваров и уборщиц служебных помещений. В дальнейших планах расширить круг профессий для трудоустройства женщин.

А из необычных профессий, даже не знаю насколько они необычные, но у нас есть женщины геологи, маркшейдеры.

— А как часто женщины трудоустраиваются в компанию?

— В 2018 году наши ряды пополнили 49 представительниц прекрасной половины человечества, в 2019 году — 31, в 2020 году — 9, а в 2021 году — 18. Всего за 2018-2021 годы у нас наши свою работу 107 женщин.

Пользуясь случаем, от имени мужской части коллектива Алмазов Анабара, поздравляю всех женщин с Международным женским днем, желаю всяческих приятных вещей, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. А мы, мужчины, всячески постараемся это обеспечить.

Справка

Списочная численность сотрудников в 2021 году составила 2317 человек, из них 97% (2238 человек) являются жителями Якутии.

Выручка в 2021 г. составила 32,4 млрд рублей ( в 2020 году – 22,9 млрд руб.), рост объясняется восстановлением алмазного рынка, увеличенным спросом на алмазное сырье. Чистая прибыль получена в размере 11,7 млрд руб. (+19 % к 2020 г.).

«Алмазы Анабара» в жизни Анабарского улуса.

Марина Попова, повар:

Я сама из наслега Юрюнг-Хая Анабарского улуса, представитель местного населения. Работаю на участке Талахтах прииска Маят. Трудоустроилась сюда в прошлом году. А произошло это просто: мне позвонили с администрации наслега и сообщили, что набирают женщин поваров, спросили не хочу ли я работать. Я согласилась. В общем-то это вся моя история о том, как я стала вахтовым методом работать поваром. В прошлом году я отработала пять месяцев – с середины июня до ноября. В этом году у меня второй заезд с 12 января, на этом же участке Талахтах.

Примечательно, что я была первой женщиной на участке. Теперь нас двое, вторая коллега работает уборщицей. А вообще поваров четыре, я и трое мужчин. В дневную смену два повара и в ночную тоже два, я работаю днем.

Всего нас здесь около 270 человек. Условия работы хорошие, почему бы и не работать, тем более, что она хорошо оплачивается. А хорошая зарплата дает определенные возможности.

Председатель Ассоциации долган РС (Я) , член Координационного совета Ассоциации КМНС РС(Я) Ольга Тимофеева-Терешкина:

Хотелось бы сразу отметить, что с момента основания компании «Алмазы Анабара» у нас в Анабарском улусе уже в далеких 90-х годах изначально была выбрана правильная стратегия социальной политики и деятельности компании на территории проживания коренных народов Севера, определенная Главой района тогда, уважаемым и почитаемым всеми нами, Николаем Егоровичем Андросовым. Это, во-первых, учет интересов местного населения, поддержка традиционной хозяйственной деятельности, во-вторых, сделать улус промышленно-сельскохозяйственным, в-третьих, богатства Анабарской земли должны быть использованы на благо социально-экономического развития района. И сейчас мы видим как все это воплотилось в жизнь и продолжает работать.

В прошлом году, в декабре, когда был четвертый Съезд долган республики в Юрюнг-Хае, гости смогли убедиться наяву, что оленеводы – одни из самых зажиточных людей района, у многих хорошие, новые добротные дома, спецтехника, много молодых оленеводов, и что примечательно, девушки выходят замуж за наших оленеводов не только из местных, а из центральных улусов, из Красноярского края, и есть среди них с высшим образованием. Это индикатор. Даже в 70-80-е годы сложно было представить себе уже такое. А ведь оленеводство – это этнообразующая отрасль и семейная. Оленеводу без семьи с тундре сложно. И именно благодаря финансовой поддержке оленеводства алмазниками АЛРОСА мы смогли не только удержать от развала оленеводство, но и вывести уже на стабильный уровень развития, и надеюсь, что в ближайшем будущем, наши оленеводы будут такие же как в Норвегии, где смогли сохранить традиционный арктический уклад жизни сочетав его с технологиями и уровнем жизни 21 века. Это наше общая цель. Жизнь на Севере, в Арктику должна вернуться, в самых лучших своих проявлениях.

Подготовил Андрей ШИЛОВ