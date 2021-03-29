Павел Ксенофонтов: Победа Евгения Григорьева – хорошая системная работа ЕР

Народный депутат парламента Якутии Павел Ксенофонтов высказал свое мнение ЯкутияDaily, почему представитель «Единой России» Евгений Григорьев победил на прошедших досрочных выборах главы города Якутска:

— Думаю, что победила система, не просто государственная, а система, работавшая на избирателя. Если смотреть на других кандидатов, у них не было самой идеи побеждать, было лишь желание насолить партии власти и показать, что есть протестное голосование. То есть, показать борьбу якобы со страшной «государственной системой», которая всех давит. Было даже чувство, что они и побеждать-то не хотят. По-моему, играть с избирателями и госсистемой – это была их первоначальная задача. Побеждает тот, у кого есть идея. Штаб Евгения Григорьева работал, что называется, на земле: общались с горожанами, работали по наказам избирателей, у него была хорошая программа. Лозунг «Политику в сторону» означает не просто ее убрать, а, наоборот, работать во взаимодействии с разными уровнями государственной власти, без политиканства. Народ это услышал. В самом начале предвыборной гонки один из кандидатов прямо заявил, что является спойлером основного кандидата, и сказал, что участвует в выборах, чтобы не побеждать, а страховать. Практически открытым текстом он заявил, что и не собирается быть мэром и работать на благо горожан. Это совсем несерьезно для такого большого города, как Якутск, и неуважение к людям в целом. Так что посыл, который они давали, все поняли правильно. Эти люди не собираются работать во благо города, они собираются хайповать, политизировать, критиковать. А людям надо сегодня делать дороги, водоотведение, устранять дефицит газа. Так что, думаю, что победа на выборах главы города – это хорошая системная работа партии «Единая Россия» на земле, с людьми и для них. Партия показала, что умеет исправлять свои ошибки, работать с людьми, может найти общее понимание с народом. Многие партии сейчас говорят, что в сентябре на думских выборах себя покажут. Если «Единая Россия» и дальше будет так эффективно работать с населением, думаю, и в сентябре она имеет шансы выиграть.