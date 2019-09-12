Павел Кириллин встретился с делегацией города Новосибирска

Заместитель главы ГО «город Якутск» Павел Кириллин 12 сентября провел рабочую встречу с делегацией новосибирских предприятий, которая состоялась в рамках Дней делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Якутск» с 11 по 14 сентября. Мероприятие организовано Департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска при поддержке окружной администрации ГО «город Якутск». Проводится с целью укрепить связи между городами, расширить точки взаимодействия и сотрудничество в сфере промышленности и предпринимательства.

Делегацию города Новосибирска возглавляет Артем Роговский, заместитель главы администрации Первомайского района города Новосибирска. В состав делегации вошли представители компаний ООО «Преферент-Сервис», Научно-производственное объединение «Сибирский Арсенал», ЗАО «Росветфарм», ООО НПО «Ирбис», ООО «Сибирское Промышленное Объединение», ГК «Ависта модуль инжиниринг», ООО «Новые транспортные технологии», ООО «МП Сибметалл», ООО «Премьер Систем».

Во вступительном слове Павел Кириллин поприветствовал присутствующих и выразил надежду, что Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск-Якутск» пройдут благоприятно, познавательно и продуктивно для всех. Руководитель делегации Артем Роговский рассказал, что являясь уроженцем Якутии, очень рад представлять столицу Сибири в Якутске. Выступив с презентацией о Новосибирске, как о туристическом, научном, образовательном и промышленном центре, передал наилучшие пожелания от мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Предпринимательское сообщество представило презентации новосибирских компаний. Представитель НПО «Сибирский Арсенал» заметил, что в Якутске имеет устоявшийся круг партнеров и надеется на расширение сети. Продукция компании распространена в общественных местах и школах города. Это системы охранно-пожарной сигнализации, пульты централизованного наблюдения, турникеты, системы речевого оповещения и т.д.

Начальник отдела продаж ГК «Ависта Модуль Инжиниринг» Батаева Мария рассказала: «Мы давно работаем с Якутией. Проектируем и производим модульные здания под ключ для нефтегазовой, строительной, перерабатывающей отраслей, офисные и коммерческие объекты. Мы знаем, как строить в условиях вечной мерзлоты и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Производственная компания ООО МП «СибМеталл» предложила свои услуги в области металлообработки, производства навесных вентилируемых фасадов, ограждений, металлоконструкций и металлоизделий различного назначения. Представитель ЗАО «Росветфарм» рассказала о широком ассортименте лекарственных ветеринарных препаратов, производимых компанией. Научно-производственное предприятие «Р-техно» занимается разработкой и производством оборудования для ЖКХ, строительных организаций, компаний, обслуживающих и эксплуатирующих инженерные сети. Продукция компании обеспечивает снижение потерь энергии у конечных потребителей в промышленности и в жилищно-коммунальной сфере.

«В части будущего взаимодействия у нас хорошие перспективы. Рад слышать, что практически все фирмы и компании, которые сегодня представляли свои презентации, имеют тот или иной опыт работы с Якутией. Город Якутск включен в число пилотных городов проекта «Умный город». В рамках этой программы у нас будет проведен большой объем работ. Я думаю, что ваши разработки и предложения, в тот числе, могут использоваться при реализации наших проектов»,- подвел итоги встречи заместитель главы Павел Кириллин. Стороны отметили, что встреча является первым шагом для взаимодействия и прямых контактов городов Якутска и Новосибирска. Расширение взаимовыгодного сотрудничества, укрепление горизонтальных связей между городами Сибири и Дальнего Востока, способствующее экономическому развитию, необходимо наращивать на долгосрочной основе.