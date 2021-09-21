21.09.2021
12:49
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Спорт

Павел Черноградский не оставил шансов соперникам

В г. Стамбул состоялся II этап Кубка мира по мас-рестлингу. За звание лучших в мастерстве по перетягиванию палки боролись более 100 спортсменов из 12 стран.

В весовой категории до 90 кг уверенную победу одержал сотрудник отдела специального назначения УФСИН «Белый медведь» Павел Черноградский, выступление которого было ярким и запоминающимся, и не оставило шансов соперникам.

Павел Черноградский является мастером спорта России международного класса по мас-рестлингу.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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