Павел Черноградский не оставил шансов соперникам

В г. Стамбул состоялся II этап Кубка мира по мас-рестлингу. За звание лучших в мастерстве по перетягиванию палки боролись более 100 спортсменов из 12 стран.

В весовой категории до 90 кг уверенную победу одержал сотрудник отдела специального назначения УФСИН «Белый медведь» Павел Черноградский, выступление которого было ярким и запоминающимся, и не оставило шансов соперникам.

Павел Черноградский является мастером спорта России международного класса по мас-рестлингу.