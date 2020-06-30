Павел Аргунов прокомментировал указ президента

26 июня, президентом В.В. ПУТИНЫМ подписан Указ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», в соответствии с которым в трехмесячный срок федеральному правительству поручено утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

«Перед Национальной программой развития Дальнего Востока ставятся три ключевые цели: повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского, обеспечение темпов экономического роста, превышающих среднее значение по стране, а также остановку миграционного оттока населения», — прокомментировал указ руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии Павел АРГУНОВ.

Он отметил, что одним из важнейших направлением Национальной программы является формирование комфортной среды для жизни, в которое входит сокращение доли социальных объектов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта. А также сокращению не пригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными.

«Все мы понимаем, что без опережающего развития инфраструктуры невозможно закрепления населения на Дальнем Востоке. Сегодня в рамках национальных проектов в республике ведется активное строительство детских садов, школ, спортивных и культурных учреждений, медицинских объектов. Проводится большая работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Но для прорыва и выведения качества жизни населения на уровень выше одних нацпроектов недостаточно. Для этого и разрабатывается Национальная программа развития», — говорит Павел Аргунов. «Несомненно, реализация данной программы ускорит социально-экономическое развитие нашей республики и укрепит ее статус как ведущего и динамично развивающегося субъекта в Дальневосточном федеральном округе».

Поручение разработать Национальную программу развития Дальнего Востока президент страны озвучил на IV Восточном экономическом форуме в 2018 году. Уже через год, на V ВЭФ, проект национальной программы был презентован главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, на то время возглавлявший рабочую группу по подготовке госсовета на форуме. Сейчас же, глава республики назначен руководителем рабочей группы госсовета по разработке проекта Национальной Программы социально-экономического развития ДФО.