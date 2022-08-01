Патруль Росгвардии задержал жителя Якутска — наркотики

В Якутске на территории Зеленого луга сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который находился в состоянии опьянения. Наряд остановил мужчину для установления личности. При проверке запах алкоголя отсутствовал, что вызвало подозрение у росгвардейцев на употребление гражданином наркотических средств. К месту задержания был вызван сотрудник ОНК МУ МВД России «Якутское».

По прибытию оперуполномоченного, в ходе личного досмотра в левом кармане штанов был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Задержанный – 40-летний житель Якутска, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.