01.08.2022
16:17
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Происшествия

Патруль Росгвардии задержал жителя Якутска — наркотики

В Якутске на территории Зеленого луга сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который находился в состоянии опьянения. Наряд остановил мужчину для установления личности. При проверке запах алкоголя отсутствовал, что вызвало подозрение у росгвардейцев на употребление гражданином наркотических средств. К месту задержания был вызван сотрудник ОНК МУ МВД России «Якутское».

По прибытию оперуполномоченного, в ходе личного досмотра в левом кармане штанов был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Задержанный – 40-летний житель Якутска, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Предоставлено пресс-службой
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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