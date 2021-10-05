05.10.2021
13:35
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Происшествия

Патруль привлекли внимание люди что-то искавшие в зарослях… 

В Якутске в ходе патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на молодых людей, которые, припарковав автомашину «Тойота Креста» возле озера, что-то искали в зарослях.  

Росгвардейцы их задержали и к месту происшествия вызвали оперуполномоченного ОКОН СВ ЛУ МВД РФ на транспорте.

В ходе личного досмотра у одного из задержанных в кармане был обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом коричневого цвета. В салоне автомашины в кармане пассажирского сиденья был обнаружен прозрачный полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета.

Задержанными оказались уроженцы Аллаиховского района, ранее судимые за совершение имущественных преступлений.  

Проведенные исследования показали, что содержимое пакетов – наркотические вещества массой 1,052г. и 0,321г. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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