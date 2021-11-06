Патруль ГИБДД понял, почему виновный скрылся
За минувшие сутки в республике зарегистрировано 2 ДТП, 20
водителей задержаны в состоянии опьянения
5 ноября около половины седьмого вечера на ул.
Автострада 50 лет Октября неустановленный водитель, совершил столкновение с
с двумя автомашинами, Тойота Спассио и Тойота-Суксид, и скрылся с места ДТП. Была объявлена
ориентировка на нарушителя, спустя непродолжительное
время его задержал наряд ДПС в п. Марха.
Причина «бегства» стала понятна инспекторам сразу: мужчина был пьян. Сам он в результате ДТП
довольно сильно пострадал: оказались переломаны ребра. В отношении нарушителя был составлен
административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ: ему грозит штраф 30
тысяч и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2-
лет. Другие участники происшествия, к счастью, не получили травм.
Вторая авария произошла около 22 часов на 16-м километре Намского тракта. Опрокинулась автомашина Тойота Камри: 32-летний водитель не выдержал
безопасную скорость движения и не справился с управлением. В
результате ДТП он получил перелом ключицы и тупую травму живота, мужчина
госпитализирован в РБ №2. В момент аварии водитель был трезв, согласно
базам данным ГИБДД к числу злостных нарушителей не относится.
Госавтоинспекция сегодня и завтра продолжит проведение массовых
проверок по выявлению водителей в состоянии опьянения, в районах
республики организованы рейдовые мероприятия, выставлены дополнительные наряды ДПС.
Только за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД на дорогах региона
были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 20
водителей в состоянии опьянения.
+7 (999) 174-67-82