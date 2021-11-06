Патруль ГИБДД понял, почему виновный скрылся

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 2 ДТП, 20

водителей задержаны в состоянии опьянения



5 ноября около половины седьмого вечера на ул.

Автострада 50 лет Октября неустановленный водитель, совершил столкновение с

с двумя автомашинами, Тойота Спассио и Тойота-Суксид, и скрылся с места ДТП. Была объявлена

ориентировка на нарушителя, спустя непродолжительное

время его задержал наряд ДПС в п. Марха.

Причина «бегства» стала понятна инспекторам сразу: мужчина был пьян. Сам он в результате ДТП

довольно сильно пострадал: оказались переломаны ребра. В отношении нарушителя был составлен

административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ: ему грозит штраф 30

тысяч и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2-

лет. Другие участники происшествия, к счастью, не получили травм.



Вторая авария произошла около 22 часов на 16-м километре Намского тракта. Опрокинулась автомашина Тойота Камри: 32-летний водитель не выдержал

безопасную скорость движения и не справился с управлением. В

результате ДТП он получил перелом ключицы и тупую травму живота, мужчина

госпитализирован в РБ №2. В момент аварии водитель был трезв, согласно

базам данным ГИБДД к числу злостных нарушителей не относится.

Госавтоинспекция сегодня и завтра продолжит проведение массовых

проверок по выявлению водителей в состоянии опьянения, в районах

республики организованы рейдовые мероприятия, выставлены дополнительные наряды ДПС.



Только за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД на дорогах региона

были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 20

водителей в состоянии опьянения.