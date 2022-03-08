Патриотичная якутянка защитила флаг России в Египте

Умница, красавица, мама двоих замечательных мальчиков, талантливая проникновенная исполнительница романтичных песен о любви на родном якутском и плюс ко всему — меткий стрелок — фанат спортинга. Наша Кира крутая везде и всегда, даже в Шарм Эль Шейх!💪😍

Долгожданный отпуск Киры совпал с непростым временем в политике, казалось, как это могло отразиться на оплаченном крутом отдыхе? Возможно, никак, если это была бы не Кира, а другая девушка на солнечном элитном курорте.

Так вот. Кира как истинная россиянка не прошла мимо унижения нашего флага🇷🇺🇷🇺🇷🇺.

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На видео в карусели она подробно описала эту ситуацию, и как Кира исправила несправедливость.

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Курорт, где мамы отдыхают с детьми — это не то место, где сводятся счёты в политике, но ситуация потребовала от Киры решительных действий. Она спокойно и настойчиво потребовала постирать, погладить и водрузить на флагшток флаг Российской Федерации.

Я горжусь моей Кирой, люблю и обнимаю!👏👏👏