Патриотические проекты в Якутии реализуются на народные деньги

Сегодня в Якутске состоялась республиканская пресс-конференция, посвященная реализации патриотических проектов за счет средств республиканского фонда «Победа-75» в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации и Года патриотизма в Республике Саха (Якутия).

Председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Якутии Вильям Иванов, открывая пресс-конференцию, отметил, что глава республики Айсен Николаев в своем ежегодном послании предложил, соблюдая традиции, создать фонд Победы и после своего обращения первым внес взнос в 100 тыс. рублей. Ил Дархан обратился ко всем принять участие в общем благородном деле. Бюджетные организации, представители бизнеса и жители республики отозвались на призыв главы Якутии.

Всего в фонд «Победа-75» внесено 19 526 891 рубль народных денег. За период с января месяца по настоящее время израсходовано 10 172 822 рубля. В течение года принято 69 заявок на реализацию патриотических проектов, из которых одобрены – 57.

Руководитель АГИП РС (Я) Афанасий Владимиров отметил организации, которые откликнулись и не только перечислили средства в Фонд, но и также пожертвовали средства на другие мероприятия Года Победы. Это АО «Алмазы Анабара», ПАО «Сургутнефтегаз», ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)» и другие.

На сегодня изданы и готовятся к изданию более 20 книг. Проведены работы по установке памятника якутскому снайперу в мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» и благоустройству прилегающей территории. Также установлен памятник Герою Советского Союза Григорию Зорину в Олекминском районе. Проведен ремонт мемориального камня воинам-якутянам в деревне Ельня Московской области. Состоялись пробег у озера Ильмень, краеведческая патриотическая экспедиция по хребту Черского «Знамя Победы». Создана галерея писателей-фронтовиков, реализован проект «Кинематографисты в ВОВ 1941-1945 гг.».

Далее инициаторы и участники патриотических проектов рассказали о проведенных мероприятиях. Первый заместитель постоянного представителя РС (Я) при президенте РФ Александр Сафронов проинформировал о том, что общественниками, землячеством в Москве, Тверской, Калининградской, Новгородской областях для увековечения памяти воинов-якутян инициированы 14 проектов в 6 регионах России. На текущий момент установлено 2 памятника, отремонтировано 3 памятника, установлено и внесено новых имен воинов – 644 фамилии.

Александр Сафронов обратил внимание на то, что в Калининградской области был установлен первый памятник воинам-якутянам в Восточной Европе. Средства из фонда «Победа-75» были использованы на реконструкцию памятника вблизи деревни Ельня, на установку мемориального камня в урочище Холм-Березуйский и на завершение реконструкции мемориала в деревне Филькино.

Региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Алгыс Петров рассказал о мероприятиях с участием волонтеров Победы. С начала пандемии волонтеры взяли шефство над каждым участником Великой Отечественной войны, оказывают помощь им. В каждом муниципальном районе, городских округах установлены памятные таблички на домах, где проживают ветераны. Волонтерами проведены акции, посвященные сохранению исторической памяти, среди которых тест «Якутия в годы Великой Отечественной войны», «Эстафета Победы», «Дальневосточная Победа» и другие. К праздничному дню 9 мая приурочили мероприятия «Флаги Победы», «Фонарики Победы», «Поем двором».

Руководитель проекта «Гора Победы», председатель общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск РС (Я)» Василий Местников подчеркнул, что каждый якутянин должен гордиться тем, что самая высокая гора Якутии в далеких 40-е годы была названа в честь Великой Победы. Участники проекта – отставные офицеры, участники боевых действий проехали около 1200 километров автомобильным транспортом, 340 километров по воде и прошли 135 километров пешим ходом и водрузили в юбилейную дату Знамя Великой Победы.

О марафонском пробеге в Новгородской области рассказала Ульяна Окорокова. В пробеге, организованном ветераном спорта Якутии Дмитрием Гороховым при поддержке Республиканского совета ветеранов войны и труда и Постпредства Якутии, участники за три дня августа месяца преодолели 264 километра вокруг озера Ильмень с факелом, зажженным от Вечного огня на площади Победы г. Якутска. Были проведены встречи участников пробега с местными жителями в мемориале памяти якутских воинов-лыжников, погибших в битве за освобождение Старорусского района.

О проекте «Галерея воинов» – писателей Республики Саха (Якутия)» сообщил соорганизатор Степан Сивцев. В ходе работы над проектом использовали материалы архива Министерства обороны РФ. 22 июня – в день начала войны, установили 26 портретов воинов-писателей. В открытии были приглашены дети писателей-фронтовиков. Они приняли решение каждый год 9 мая собираться и чтить память писателей.

Работа по реализации в республике патриотических проектов, инициированных общественностью, продолжается.