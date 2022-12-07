Патриотическая акция Якутии в музее Победы на Поклонной гору

Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Сегодня, накануне Дня Героев Отечества, в главном военно-историческом музее России — Музее Победы на Поклонной Горе, состоялась патриотическая акция «Поклон героям всех времен». Якутяне –храбрые воины, которые с давних времен и по сей день смело и без колебаний встают на защиту Родины.

И наша святая обязанность – сохранять историческую память народа, передавать молодому поколению правду о войне, воспитывать его в духе народа-победителя, народа-освободителя. Всенародному историческому проекту «Лица Победы», в котором будут сплетены миллионы судеб наших соотечественников, мы передали фотографии и истории 25 якутян — Героев Советского Союза. Память о наших Героях и святая любовь к своей Родине ведет всех нас сегодня к одной цели. И я уверен, что Победа будет за нами! t.me/aisen_nikolaev