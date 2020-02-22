Патриотическая акция «Великая Победа – подвиг народов» прошла в Томпонском районе

19-20 февраля 2020 г. в Томпонском районе состоялась патриотическая акция «Великая Победа – подвиг народов», посвященная 75-летию Победы в ВОВ и Году патриотизма в РС(Я) и в Томпонском районе. Акция прошла в рамках проекта «Якутия – наш общий дом».

Акция проведена Ассамблеей народов РС(Я), Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

Целью данной акции является воспитание у молодежи национального и гражданского самосознания, уважения к истории, культуре и традициям своего народа, героическому прошлому своей Родины, развитие активной жизненной и гражданской позиции подрастающего поколения, пропаганда великого подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, забота о ветеранах, сохранение преемственности поколений.

Томпонский район гордится своими земляками: Героем Советского Союза Федором Матвеевичем Охлопковым, Героем Советского Союза Владимиром Денисовичем Лонгиновым, полным кавалером Ордена Славы Иваном Ильичем Околовичем. В районе проживают два участника ВОВ Калабина Любовь Николаевна – 28 сентября 2020 года ей исполнится 99 лет и Баженова Ирина Прокопьевна – 10 мая исполнится 94 года. 7 вдов участников войны и 36 ветеранов тыла, 307 детей войны,

В рамках патриотической акции «Великая Победа – подвиг народов» в поселке Хандыга ветеранам ВОВ Калабиной Любови Николаевне и Баженовой Ирине Прокопьевне были вручены почетные знаки «Мир и согласие» Ассамблеи народов РС(Я).

Также сотрудники Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского провели:

— уроки межнационального общения «Народы России: праздники, традиции, обычаи» в Хандыгской СОШ, Томпонской многопрофильной гимназии, где представитель татарского народа Тахир Хуснутдинов, руководитель клуба «Хярму хэдьэн», старейшина эвенского народа Акулина Трайзе, учитель эвенского языка Себян-Кюёльской СОШ Кобяйского района Надежда Захарова, эвенский ансамбль «Долгунча», ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы» рассказали о культуре и традициях своего народа;

— урок гражданственности в Горно-геологическом техникуме;

— круглый стол на тему «Дружба народов – мир на земле!» с участием администрации Томпонского, Мегино-Кангаласского районов, представителями Ассамблеи народов РС(Я), образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной политики.

Розалия Колосова, Первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского ознакомила участников круглого стола с деятельностью учреждения:

— В 2019 году основное внимание в деятельности Дома дружбы народов было направлено на проведение мероприятий Года консолидации в Республике Саха (Якутия), на празднование 25-летия Общественного движения “Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)”, 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия).

Был разработан план мероприятий по выполнению государственного задания на 2019 год для реализации мероприятий Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации и Концепции государственной национальной политики Республики Саха (Якутия) по основным направлениям содействие укреплению единства российской гражданской нации; создание условий для этнокультурного и языкового развития представителей всех народов, проживающих в Республике Саха (Якутия); обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений; формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество.

Государственное задание на 2019 год состояло из 3 видов услуг и 1 вида работ: это организация и проведение платных и бесплатных культурно-массовых мероприятий в сфере национальной политики, организация деятельности клубных формирований.

В нашем учреждении 5 основных отделов по различным видам деятельности и 8 народных, образцовых коллективов самодеятельного творчества. Созданы и работают Библиотека дружбы народов, Галерея национальных культур.

На сегодня Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского является востребованным учреждением в г.Якутске, республике, узнаваемым в регионах России. План основных культурно-массовых мероприятий на 2020 год разработан. Основные задачи коллектива ДДН на 2020 год исходят от современных требований к уровню предоставляемых услуг в сфере национальной политики и этнокультуры перед населением.

Оксана Назаренко, заместитель главы Томпонского района по социальным вопросам в своем выступлении рассказала о ходе реализации государственной национальной политики в районе:

— Название круглого стола говорит само за себя. Где есть уважение, дружба между народами, там всегда будет царить мир. Томпонский район многонациональный. Мы считаем, что всегда есть чему друг у друга учиться, в первую очередь, уважительному отношению к традициям народов. Постановлением главы муниципального района «Томпонский район» №1127 от 30 октября 2018 года утверждена муниципальная целевая программа «Развитие гражданского общества для гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в муниципальном районе «Томпонский район» на 2018-2022 годы» с тремя подпрограммами:

1. «Содействие развитию гражданского общества для гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в муниципальном районе «Томпонский район».

2. «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального района «Томпонский район».

3. «Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в муниципальном районе «Томпонский район».

С 2018 года реализуется Стратегия государственной национальной политики на уровне муниципального района. До 2018 года в районе работала межведомственная комиссия по взаимодействию с религиозными организациями, которая была изменена на межведомственную комиссию по национальной политике в районе и во исполнение Указа Президента РФ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года» МР «Томпонский район» разработан план мероприятий по осуществлению деятельности в сфере национальной политики

Для укрепления межнациональных отношений и в целях познания обычаев и традиций народов, мы проводим наш традиционный праздник ко Дню единства «У дружбы нет национальности». Даже в жюри принимают участие представители диаспор, а команды – организации и учреждения – по жребию определяют национальность, которую будут представлять на конкурсе. При подготовке участники окунаются в жизнь, в традиции другого народа, начиная от изучения обычаев, заканчивая кухней и праздниками. Этот опыт дал нам еще больше понимания о наших соседях и служит укреплению дружественных отношений. В районе открыт военно-патриотический центр на базе Крест-Хальджайской СОШ, во всех школах работают детские движения по патриотическому воспитанию.

Надежда Слепцова, общественный представитель Уполномоченного по правам КМНС по РС(Я) в Томпонском районе:

— В Томпонском районе проживают свыше 12 тыс. человек в 2 городских и 7 сельских поселениях. По последним данным переписи населения указали национальную принадлежность 52 национальности. Из них представители КМНС это долгане, нанайцы, ульчи, чукчи, эвенки, эвены, юкагиры, шорцы. В основном они проживают в районном центре п.Хандыга и Томпонском национальном (эвенском) наслеге, глава наслега Н.В. Кладкина-Клышейко. На сегодняшний момент в с.Тополиное проживают свыше 900 человек. Работают все социально-культурные объекты. В школе обучается 152 учащихся. В детском саду 65 дошкольников. Реализуется проект «Сетевое взаимодействие опорной средней общеобразовательной школы и кочевого сада-школы «Айлик». Ведется обучение родному эвенскому языку.

В селе Тополиное основная отрасль сельского хозяйства – оленеводство. По итогам последних пересчетов насчитывается свыше 6 тыс. оленей, числятся 4 родовые общины и сельскохозяйственный производственный кооператив «Томпо». Работников, занятых оленеводством – 58, из них молодых оленеводов 18 человек. В последнее время поголовье оленей значительно снижается, молодежь неохотно идет работать в оленеводство. Хотя оно имеет больше значение для сохранения культуры, языка и традиционного уклада КМНС, поэтому необходима поддержка данной отрасли.

Издавна повелось, что на Севере именно в силу тяжелого климата, люди относятся друг к другу с большей терпимостью, с готовностью всегда поддержать, выручить в беде соседа или даже незнакомого человека, независимо от его разреза глаз или цвета кожи. Эти неписаные законы лежат в основе созданной нашими предками циркумполярной цивилизации и по сей день остаются непременным условием жизни в условиях Севера.

Суровая природа требует от северян огромных духовных и физических сил. Поэтому сегодня в Якутии сохраняется атмосфера этнической толерантности и гражданского мира, доверительных человеческих отношений и взаимопомощи. Я призываю всех представителей диаспор Томпонского района еще активнее и плотнее работать. Мы должны всегда помнить, что плоды наших с вами трудов пожинать будущим поколениям россиян, нашим детям и внукам. И я верю, что вместе мы сумеем упрочить гражданское единство нашей великой страны.

Ольга Слепцова, автор-составитель русско-эвенско-якутско-английского разговорника, с.Тополиное:

— Хочу выразить слова благодарности за выпуск разговорника моему консультанту профессору Института языков и культуры Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидату филологических наук Белолюбской Варваре Григорьевне и председателю Томпонского отделения Ассамблеи народов Якутии, главному специалисту по национальной политике администрации Томпонского района Сотрудниковой Анюте Ивановне. Также благодарю Слепцову Надежду Васильевну, которая подтолкнула меня к созданию разговорника и всех, кто оказал мне помощь. Этот карманный разговорник называется «Возьми с собой в дорогу». Я очень много ездила по республике, по востоку России. При знакомстве меня спрашивали – откуда я. Отвечала, что из Якутии, по национальности эвенка. И многим новым знакомым стал интересен мой язык. Спрашивали, как будет на эвенском погода, цвета, семья и т.д. И мне пришла в голову замечательная идея – создать карманный разговорник на четырех языках: эвенском, якутском, русском и английском, который поможет не только мне, но и моим друзьям в общении с разными народами. Также этот разговорник пригодится нашей молодежи, которая не владеет родным языком.

В завершение круглого стола был подписан трехсторонний договор о сотрудничестве между Ассамблеей народов РС(Я), Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Томпонским районом.

Кроме того, участники акции возложили цветы к Мемориальным комплексам Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова в п.Хандыга, в с. Крест-Хальджай, встретились с сыном легендарного героя томпонской земли и всего якутского народа Федора Матвеевича – Александром Федоровичем Охлопковым, который работает директором школы села Крест-Хальджай, а также посетили Историко-краеведческий музей п. Хандыга, Краеведческий музей Героя Ф.М. Охлопкова в с.Крест-Хальджай.

Томпонский район был образован 20 мая 1931 года из четырех наслегов: Таттинского, Верхоянского и двух наслегов Оймяконского района. По своему географическому положению, составу населения эти наслеги должны были образовать вновь созданный национальный район, где основным населением были эвены, которые вели кочевой образ жизни, занимались оленеводством и охотой. Сейчас на территории проживают люди разных национальностей (саха, русские, украинцы, буряты, представители кавказских народностей и др.).

В районе 14 населенных пунктов, 9 муниципальных образований, 2 городских и 7 сельских поселений. Из них в 4 поселениях проживают якуты (Баягантайский, Мегино-Алданский, Сасылский, Ынгинский наслега), 1 поселение, где проживают эвены (Томпонский национальный наслег, с.Тополиное).

Томпонский район является многонациональным. Основными направлениями деятельности по развитию национальной культуры является возрождение языка и культуры представителей коренных народов Якутии – саха, эвенов, эвенков. В районе приняты 4 целевые программы. Была реализована комплексная программа по возрождению эвенского языка и культуры, которая была направлена и заложила фундаментальные основы по возрождению языка, традиционного уклада жизни и культуры эвенов с. Тополиное. Принята Целевая программа «Культура Томпонского района».

Район является одним из быстроразвивающихся, что связано с освоением ряда ценных, экономически выгодных государству месторождений и географическим положением центра района – п.Хандыга как одного из крупных транспортных узлов Якутии. Район располагает месторождениями олова, вольфрама, меди, свинца, цинка, сурьмы, молибдена, золота, серебра, каменного угля, гипса, мрамора и других полезных ископаемых.