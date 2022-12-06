06.12.2022
18:36
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Православие
Патриаршая служба на якутском языке прозвучала в Успенском соборе Кремля
В этом году отмечается
390-летие вхождения Якутии в состав Российского государства и 100-летие образования Якутской АССР.
Со 2 по 18 декабря в Москве и Санкт-Петербурге проходят Дни Республики Саха (Якутия). На Патриаршее богослужение в Успенском соборе прибыли глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев, архиепископ Якутский и Ленский Роман, делегация государственных и общественных деятелей, духовенства и мирян Якутии. Божественная литургия совершалась на церковнославянском и якутском языках, сообщает тгк Якутия Православнаяннокентия (Вениаминова).
Фото: тгк Якутия Православная
Источник: тгк Якутия Православная
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