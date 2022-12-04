Патриарх Кирилл помолится за Якутию в прямом эфире

Божественную Литургию к 390-летию вхождения Якутии в состав России покажут по телевидению

Сегодня, 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную Литургию, приуроченную к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Богослужение, знаменующее благодарение Богу за спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти жертвой, принесенной Господом Иисусом Христом, покажут в эфире телеканалов «Союз» и «Спас». Трансляция начнётся в 10.00 час. по московскому времени, в 16.00 час. — по якутскому.

В Божественной литургии примут участие Глава Якутии Якутии Айсен Николаев, Архиепископ Якутский и Ленский Роман. Богослужение будет сопровождать Симфонический хор филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко, главный хормейстер — заслуженный деятель искусств РС(Я) Людмила Шумилова.

Божественная Литургия — часть Дней Якутии, которые проходят в эти дни в Москве и Санкт-Петербурге в рамках празднования 100-летия ЯАССР.

Ранее Богослужение в Успенском соборе было проведено в 2017 году в честь 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и 220-летия Святителя Иннокентия. Тогда впервые в истории под куполом старейшего Собора прозвучал молебен на якутском языке.