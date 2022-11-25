Патриарх Кирилл наградил якутского ученого

Академия наук Якутии поздравляет якутского ученого с высокой наградой из рук Патриарха всея Руси

Академия наук Республики Саха (Якутия) поздравляет Валентину Ивановну Белевцову — кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, старшего научного сотрудника лаборатории кормопроизводства и ягодных культур Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» за работу «Сорта земляники селекции Якутского НИИСХ имени М.Г. Сафронова».

Напомним читателям, что 24 ноября в Российской академии наук прошла торжественная церемония вручения Макариевских премий в области естественных наук за 2022 г. Макариевская премия — российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), созданная в 1867 г. по его завещанию с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…». Традиционно в мероприятии приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Российской академии наук Геннадий Красников, ведущие ученые и члены правительства.

Лауреатов поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что в этом году возрожденная премия отмечает свой 25-летний юбилей. «Отрадно отметить, что премия стала почетной наградой, которая вручается как по гуманитарным, так и по естественным наукам. Дело Макария живет. Оно востребовано в настоящее время. Премия помогает установить более тесные и плодотворные отношения между Русской православной церковью и научным сообществом, преодолеть недопонимания и даже некоторое противостояние, которое было спровоцировано не научными знаниями, а идеологией, существовавшей ранее».

Напомним, что Валентина Ивановна занимается селекцией якутской земляники, скрещивая ее с культурными сортами и получая отличные результаты. Вот два видеосюжета об этом: