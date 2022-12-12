Патриарх Кирилл наградил якутского ученого

Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси



Патриарх всея Руси наградил кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, старшего научного сотрудника лаборатории кормопроизводства и ягодных культур Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Валентину Ивановну Белевцову третьей премией в номинации «Научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение» за работу «Сорта земляники селекции Якутского НИИСХ имени М.Г. Сафронова».

Валентина Ивановна занимается селекцией якутской земляники, скрещивая ее с культурными сортами и получая отличные результаты.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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