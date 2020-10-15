Патентную систему налогообложения предлагается расширить

Галина Данчикова поучаствовала в обсуждении поправок в законопроект Налогового кодекса РФ.

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Галина Данчикова обсудила в режиме ВКС с предпринимательским сообществом Якутии поправки к принятому Госдумой 15 сентября в первом чтении законопроекту №973160-7 «О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-51 части второй Налогового кодекса РФ в части регулирования отдельных положений патентной системы налогообложения.

Якутия вносит несколько предложений, например, в части применения патентной системы налогообложения в отношении любых видов предпринимательской деятельности, за исключением предпринимательской деятельности, связанной с производством и реализацией подакцизных товаров. Их перечень утверждается Правительством Российской Федерации. А также увеличения с 15 до 30 человек численности наемных работников в ИП.

Предпринимательское сообщество республики интересует, какая работа ведется федеральными органами власти по актуализации параметров упрощенной системы налогообложения (УСН) и каковы перспективы предпринимателей, чьи доходы подходят к пороговым значениям, а рентабельность не позволяет перейти на общую систему налогообложения.

По данным Налоговой службы РС(Я), после не продления с 1 января 2021 года действия ЕНВД, значительная часть предпринимателей перейдет на упрощенную систему налогообложения (УСН). Некоторые через определенное время рискуют потерять возможность применять специальный налоговый режим, так как на 2021 год порог доходов для УСН составляет 150+50 млн. рублей, согласно федеральному закону № 266-ФЗ от 31.07.2020. При его достижении налогоплательщик будет вынужден перейти на общий режим налогообложения (ОСН), при котором в десятки раз увеличится налоговая нагрузка и администрирование, бизнес просто станет нерентабельным и будет вынужден закрыться.

В ходе разговора с предпринимателями Галина Данчикова напомнила, что новая дополнительная мера по стимулированию деятельности малого и среднего бизнеса — патентная система налогообложения, заявлялась еще в Основных направлениях налоговой политики России на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, затем аналогичном документе на последующий трехлетний период и теперь текущий — на 2020-й год и плановый период 2021 и 2022 годов.

По словам члена Комитета по бюджету и налогам, внесенный Правительством РФ документ позволяет привести все виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Согласно законопроекту, с 63 до 87 пунктов предлагается расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН. В него включат те виды, по которым сейчас применяется единый налог на вменённый доход. В частности, патентная система налогообложения сможет применяться к аренде автостоянок, жилого и нежилого имущества, химчисткам, наружной рекламе, производству мясных продуктов, ремонту игрушек, услугам по уходу за домашними животными, по вспашке огородов и распилке дров, сборке и ремонту очков и т.д.

Законопроект предусматривает право налогоплательщиков патентной системы уменьшить сумму налога на размер начисленных за отчётный период страховых взносов на обязательное социальное страхование и пособия по временной нетрудоспособности. Индивидуальный предприниматель может снизить налог на размер страховых взносов, в том числе уплаченных за себя, но в этом случае не более чем на 50%.

В случае принятия, закон позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН, пояснила парламентарий.

Депутат уточнила, что система налогообложения в виде ЕНВД вводилась в условиях отсутствия контроля за реальными доходами налогоплательщиков по отдельным видам предпринимательской деятельности, и, как следствие, отсутствия возможности расчета документально подтвержденной налогооблагаемой налоговой базы.

Эта проблема была фактически решена с совершенствованием налогового администрирования. В частности, введение обязанности применять контрольно-кассовую технику при расчетах наличными и безналичными денежными средствами с покупателями товаров, работ и услуг позволило получить информацию о реальных доходах налогоплательщиков.