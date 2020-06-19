Пассивные агрессоры: Как с ними справиться?

Жить с человеком склонным к агрессии дело не из лёгких. В нашем современном обществе все больше людей выплескивают свои негативные эмоции всем на показ. Однако это считается не этичным и порой даже диким. Поэтому большинство скрывают и маскируют свою злобу\обиду под фальшивой улыбкой. Таких людей психологи называют «пассивными агрессорами».

Пассивная агрессия – это девиантное поведение личности вызывающее негативную оценку со стороны других людей. С таким человеком трудно вести конструктивный диалог. Пассивная агрессия, в отличие от прямой, не так опасна, однако совладать с ней гораздо труднее, так как ее сложно распознать. Как справится с этим расстройством?

Если ваши друзья или близкие проявляют пассивную агрессию:

1. Сохраняйте позитивное настроение. Никогда не старайтесь идти против агрессоров или спорить с ними. Это только сильнее усугубит ситуацию.

2. Не обвиняйте манипулятора в чем-либо. Так как это обвинение он обернет против вас.

3. Не показывайте свою слабость, чтобы агрессор не смог их использовать.

4. Обозначьте границы. Если ваш манипулятор не хочет останавливаться, то предупредите, что при определенном его поведении вы перестанете с ним общаться и уйдете.

5. Если вы хотите вывести агрессора на «чистую воду», то задавайте откровенные и прямые вопросы. Делать это надо умно и тактично, без грубости.

Если вы сами склонны к такой агрессии:

1. Не держите обиду\злость при себе. Поделитесь своей тревогой с друзьями и близкими, при этом грамотно вести диалог.

2. Отбросьте негативные эмоции. Постарайтесь держать себя в руках и спокойно объяснить вашу проблему.

3. Никогда не вспоминайте старые обиды.

4. Не обвиняйте других людей в своих ошибках. Обычно это вызывает разочарование к вашей персоне со стороны других людей.

5. Подумайте, что (или -кто) стало (-стал) причиной вашего девиантного поведения?

Если вы всё же не справляетесь с этим расстройством, то вам следует пойти к опытному специалисту, который вам поможет в любой ситуации.

Важно помнить: никогда не старайтесь решить эту проблему в одиночку. Каждому нужна забота и поддержка от близких людей.

А вы когда-нибудь сталкивались с «пассивной агрессией»? Какие чувства вы испытывали?