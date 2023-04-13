13.04.2023
14:02
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Происшествия

Пассажиры вертолета получили химические ожоги: Проводится проверка

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту получения пассажирами воздушного судна Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» химических ожогов.

Предварительно установлено, что 11 апреля 2023 года при посадке вертолёта, выполнявшего рейс по маршруту «Среднеколымск-Черский», пассажиры почувствовали резкий запах керосина в салоне воздушного судна.

Ориентировочно после часа полета трое человек почувствовали жжение.

По информации авиакомпании, вероятной причиной явилось попадание авиакеросина на сиденья в результате перепада температур и выхода топлива через дренаж.

На борту воздушного судна находилось 22 пассажира. В настоящий момент, в медицинское учреждение обратились три человека, которые получили химический ожог 1-2 степени в подколенных областях.

«Транспортная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщает старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Галина Гаврилова.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

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