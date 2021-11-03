Пассажиры рейса АК «Якутия» застряли на неделю в Черском

Часть пассажиров АК «Якутия», которые неделю не могут вылететь из Черского в столицу республики из-за ремонта воздушного судна, транспортируют в пункт назначения «Полярные авиалинии», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолеты АК «Якутия» Bombardier Dash 8 Q-300, выполняющие внутрирегиональные рейсы, на данный момент находятся на ремонте. По этой причине задержаны рейсы по ряду направлений в районы республики.

«Наиболее сложная ситуация возникла по направлению Черский – Якутск, где рейс вынужденно задержан с 27 октября. По результатам совместной работы с авиакомпанией „Полярные авиалинии”, 3 ноября планируется рейс в аэропорт поселка Черский», — говорится в сообщении.

Будет вывезена часть пассажиров, которым требуется транспортировка в первую очередь: беременные, пассажиры с детьми, пожилые и инвалиды.

Также авиакомпания «Якутия» ведет работу по организации рейсов между районами республики с привлечением других авиаперевозчиков.

Отмечается, что на данный момент прямо в аэропорту Среднеколымска ведется замена двигателя Bombardier Q-300. Вернуть воздушное судно Bombardier Q-300 в строй планируется не позднее 8 ноября.