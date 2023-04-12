Пассажиры располагались на разложенных на полу матрасах: Возбуждено уголовное дело

В отношении водителя грузового автомобиля, перевозившего пассажиров с нарушениями, возбуждено уголовное дело

⚡️ Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

🆘Согласно материалам уголовного дела, 29 марта 2023 года мужчина управлял автомашиной «ЗИЛ-131» и был остановлен старшим инспектором группы ДПС ГИБДД ОМВД России по Намскому району на ул. Чернышевского села Намцы.

✍️При проверке документов сотрудник ГИБДД установил, что водитель следовал из села Себян-Кюель Кобяйского района в город Якутск и управлял автомашиной, имея водительское удостоверение категории «В», тогда как указанное транспортное средство относится к категории «С».

Кроме того, установлено, что в закрытом фургоне автомашины (кунге), не предназначенном для перевозки людей, на момент остановки находилось 12 пассажиров, в том числе 7 несовершеннолетних, которые располагались на разложенных на полу матрасах.

В ходе дальнейшей диагностической проверки установлен факт несоответствия автомашины обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Так, выявлен разрыв правого переднего тормозного шланга, нерабочие указатели поворотов, фонаря заднего хода, габаритных огней, отсутствие двух противооткатных упоров и ряд других.

При этом водитель, осуществляя перевозку пассажиров на неисправном транспортном средстве, получил от них оплату.

В настоящее время по указанному факту проводятся следственные действия.