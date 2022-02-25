Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты

Пассажирам отмененных из-за закрытия аэропортов рейсов предлагают вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Якутии.

«С 24 февраля по 2 марта 2022 года в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации в Украине, Федеральным агентством воздушного транспорта временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь», — говорится в сообщении.

В связи с временными ограничениями на юге России отменили рейсы: АК «Якутия» по маршруту «Москва – Симферополь» на 26 февраля и 1 марта; АК «АЛРОСА» по маршрутам «Мирный – Краснодар» на 25 февраля и «Красноярск – Краснодар» 26 февраля.

Пассажирам предлагают вынужденный возврат средств за авиабилеты на указанные рейсы в полном объеме. Отмечается, что пассажиры трансферных рейсов по маршруту «Симферополь – Москва – Якутск» смогут совершить полет на участке «Москва – Якутск» и обратно согласно расписанию.

«По другим направлениям изменений в расписании полетов на данный момент не имеется. Пассажирам отмененных рейсов необходимо следить за информацией об изменениях в расписании авиакомпаний на официальных сайтах и аккаунтах в социальных сетях авиакомпаний „Якутия“, «АЛРОСА», — отметили в пресс-службе Минтранса Якутии.

По предписанию Росавиации, авиакомпаниям РФ рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам:

— в аэропорты Москвы доставить пассажиров, планировавших прибыть/вылететь в/из аэропорты Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка;

— в аэропорт Сочи – пассажиров, планировавших прибыть/вылететь в/из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара;

— в аэропорт Волгограда – пассажиров, планировавших прибыть/вылететь в/из Ростов-на-Дону и Элисты.

Также для перевозки данных пассажиров может быть использован аэропорт Ставрополь и Минеральные Воды.