Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты
Пассажирам отмененных из-за закрытия аэропортов рейсов предлагают вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Якутии.
«С 24 февраля по 2 марта 2022 года в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации в Украине, Федеральным агентством воздушного транспорта временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь», — говорится в сообщении.
В связи с временными ограничениями на юге России отменили рейсы: АК «Якутия» по маршруту «Москва – Симферополь» на 26 февраля и 1 марта; АК «АЛРОСА» по маршрутам «Мирный – Краснодар» на 25 февраля и «Красноярск – Краснодар» 26 февраля.
Пассажирам предлагают вынужденный возврат средств за авиабилеты на указанные рейсы в полном объеме. Отмечается, что пассажиры трансферных рейсов по маршруту «Симферополь – Москва – Якутск» смогут совершить полет на участке «Москва – Якутск» и обратно согласно расписанию.
«По другим направлениям изменений в расписании полетов на данный момент не имеется. Пассажирам отмененных рейсов необходимо следить за информацией об изменениях в расписании авиакомпаний на официальных сайтах и аккаунтах в социальных сетях авиакомпаний „Якутия“, «АЛРОСА», — отметили в пресс-службе Минтранса Якутии.
По предписанию Росавиации, авиакомпаниям РФ рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам:
— в аэропорты Москвы доставить пассажиров, планировавших прибыть/вылететь в/из аэропорты Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка;
— в аэропорт Сочи – пассажиров, планировавших прибыть/вылететь в/из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара;
— в аэропорт Волгограда – пассажиров, планировавших прибыть/вылететь в/из Ростов-на-Дону и Элисты.
Также для перевозки данных пассажиров может быть использован аэропорт Ставрополь и Минеральные Воды.
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