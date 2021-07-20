Пассажиры авиакомпании «Якутия» бьют тревогу: уже третий день они ждут своего вылета из Владивостока в Якутск.

Разгневанное сообщение пассажиров публикует SakhaLife:

«Стоило в воскресенье аэропорту Якутск закрыться на сутки, как АК Якутия оказалась в ступоре, потому что в силу уже своей несостоятельности она не может чётко и вовремя выполнить рейс до дома, до Якутска, до домашнего аэропорта! Не может доставить домой своих же земляков! Мы сидим уже третий день в чужом городе,не можем улететь, а авиакомпания Якутия только успевает присылать смски о новом времени вылета! Горячая линия не отвечает от слова совсем! Дозвонились до представительства,на что девушка на другом конце провода ответила,что на прилёт в аэропорт Якутск они не работают, а только на вылет! Смех да и только над представительством АК Якутия! Зачем тогда такое представительство, работающее в одну сторону? Цены на билеты до небес, сервиса ноль. В данной ситуации из-за задержки, вынуждены снимать дополнительные дни номер в гостинице за свои деньги и тратить деньги на питание. Сколько будет продолжаться издевательство над пассажирами АК Якутия? Когда закончится этот беспредел? Когда соизволит АК Якутия выполнить рейс 492 Владивосток-Якутск!!!!!!!»