27.01.2020
09:11
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Происшествия
Пассажиру рейса Москва — Якутск стало плохо на борту самолета
Самолет авиакомпании S7 из Москвы в Якутск 27 января совершил вынужденную посадку в аэропорту Норильска из-за состояния здоровья одного из пассажиров, передает телеканал «Якутия 24».
«Рейс S7 3005 произвел посадку в 5.35 по местному времени из-за плохого самочувствия пассажира. Вылет самолета по месту назначения пока не планируется», — рассказали в справочной аэропорта Норильска.
Рейс авиакомпании S7 Москва-Якутск отправлен в аэропорт Нерюнгри. Он прибыл в столицу республики в 8.37 по якутскому времени 27 января.
Фото: Из открытых источников.
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