27.01.2020
09:11
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Происшествия

Пассажиру рейса Москва — Якутск стало плохо на борту самолета

Самолет авиакомпании S7 из Москвы в Якутск 27 января совершил вынужденную посадку в аэропорту Норильска из-за состояния здоровья одного из пассажиров, передает телеканал «Якутия 24».

«Рейс S7 3005 произвел посадку в 5.35 по местному времени из-за плохого самочувствия пассажира. Вылет самолета по месту назначения пока не планируется», — рассказали в справочной аэропорта Норильска.

Рейс авиакомпании S7 Москва-Якутск отправлен в аэропорт Нерюнгри. Он прибыл в столицу республики в 8.37 по якутскому времени 27 января.

Фото: Из открытых источников.
Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/rejs-s7-moskva-yakutsk-prizemlilsya-v-norilske-iz-za-ploxogo-samochuvstviya-passazhira
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