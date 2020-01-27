Пассажиру рейса Москва — Якутск стало плохо на борту самолета

Самолет авиакомпании S7 из Москвы в Якутск 27 января совершил вынужденную посадку в аэропорту Норильска из-за состояния здоровья одного из пассажиров, передает телеканал «Якутия 24».

«Рейс S7 3005 произвел посадку в 5.35 по местному времени из-за плохого самочувствия пассажира. Вылет самолета по месту назначения пока не планируется», — рассказали в справочной аэропорта Норильска.

Рейс авиакомпании S7 Москва-Якутск отправлен в аэропорт Нерюнгри. Он прибыл в столицу республики в 8.37 по якутскому времени 27 января.