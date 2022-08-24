Пассажирский поезд Нижний Бестях – Благовещенск отправился в свой первый рейс

Сегодня, 24 августа состоялся запуск нового пассажирского поезда №317 «Нижний Бестях – Благовещенск». По этому случаю на перроне железнодорожного вокзала Нижний Бестях состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие руководство и работники Акционерной компании «Железные дороги Якутии», руководство Мегино-Кангласского района и поселка Нижний Бестях, а также пассажиры первого прямого пассажирского поезда до Благовещенска.

Выступая перед участниками торжественного мероприятия, генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин отметил, что железнодорожники делают все возможное, чтобы пассажирам было максимально комфортно: «Железнодорожный транспорт – это новый вид транспорта для республики. Уже три года мы осуществляем перевозки пассажиров со станции Нижний Бестях. Мы исправляем какие-то шероховатости, которые всегда присутствуют в любом виде транспорта, и вот сегодня мы сделали еще один шаг, небольшой шаг, но наш состав вместе с рестораном, вместе с ядром поезда будет ходить до Благовещенска. Да, это небольшие шаги, может быть, они не являются какими-то глобальными, но они направлены на то, чтобы максимально улучшить комфорт и наше транспортное обслуживание. Через некоторое время к нему будет присоединен почтово-багажный вагон, чтобы коммерсанты могли возить свои товары. Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы пользуетесь услугами железнодорожного транспорта. Желаю, чтобы вы стали нашими постоянными клиентами, а мы вам будем максимально этом помогать» — сказал Василий Шимохин.

Слова поздравления со знаменательным событием высказали глава Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин, заместитель руководителя департамента водного и железнодорожного транспорта Василий Михайлов и заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин Республики Саха (Якутия) Дмитрий Трофимов.

Для пассажиров и гостей выступили звезды якутской эстрады Анастасия Готовцева, Аскалон Павлов, Ника и Народный вокальный ансамбль Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Точно по расписанию в 17.00 местного времени под звуки марша «Прощание славянки» пассажирский поезд Нижний Бестях – Благовещенск отправился в свой первый рейс. Пассажиры первого рейса поезда №317 получили от Акционерной компании «Железные дороги Якутии» памятные подарки.

В состав поезда Нижний Бестях – Благовещенск вошли 2 купейных, 6 плацкартных вагонов и вагон-ресторан. С первым рейсом со станции Нижний Бестях отправилось 160 пассажиров, в пути следования присоединятся еще около 500 пассажиров.

Поезд Нижний Бестях – Благовещенск будет курсировать через день из Нижнего Бестяха и Благовещенска:

в августе – по четным числам, в сентябре и в октябре – по нечетным числам, с ноября до конца 2022 года — по четным числам.

В остальные дни будет курсировать поезд Нижний Бестях — Тында

С поездами будут отправляться вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска. Следует отметить, что после перехода на постоянное расписание с 19 октября текущего года маршруты до Владивостока и Благовещенска станут ежедневными.

Согласно расписанию отправление пассажирского поезда из Нижнего Бестях в 17.00 местного времени, из Благовещенска – в 16.53 час. Прибытие поезда в Благовещенск — в 09.37, прибытие в Нижний Бестях — в 10.00 час местного времени.

Время в пути от Нижнего Бестяха до Благовещенска – 1 сутки 16 часов, в обратном направлении – 1 сутки 17 часов.

Стоимость проезда по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск в плацкартном вагоне составит 3333,8 руб., в купе – 5861,2 руб.

Для удобства пассажиров организован трансфер по маршруту Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях с использованием речного и автомобильного транспорта. Отправление из Якутска в летний период с речного вокзала (причал №3) на теплоходе «В.Рукавишников» в 14.30 час.

Билеты можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», с помощью популярных онлайн-сервисов, в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

С расписанием поезда и вагонов беспересадочного сообщения можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru.

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).