Пассажирские перевозки в вагонах ЖДЯ продолжают расти

За период январь – апрель 2022 года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 80,8 тысяч пассажиров, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Пассажирооборот тоже достиг максимума, составив 70,8 млн. пасс-км, что в 3,2 раза больше, чем в 2021 году.

Напомним, пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында ежедневно отправляется со станции Нижний Бестях в 17.00 местного времени. На период проведения ремонтно-путевых работ на участке Нерюнгри – Тында в отдельные дни вместо поезда №327/328 Нижний Бестях – Тында будет курсировать пассажирский поезд №321/322 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри. Отправление поезда №321/322 из Нижнего Бестяха 18,22,26,30/05, 3,7,11,15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 2,6,10,14,18,22/08-2022, прибытие в Нерюнгри-пасс. 19,23,27,31/05, 4,8,12,16,20,24,28/06, 2,6,10,14,18,22,26,30/07, 3,7,11,15,19,23/08-2022, обратно отправление из Нерюнгри-пасс. в эти же сутки, прибытие в Нижний Бестях 20,24,28/05, 1,5,9,13,17,21,25,29/06, 3,7,11,15,19,23,27,31/07, 4,8,12,16,20,24/08-2022.

С пассажирским поездом отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска, что дает пассажирам возможность добраться без пересадки почти до всех крупных городов Дальнего Востока.

Для удобства пассажиров организован трансфер из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях и в обратном направлении. В переходный период до открытия навигации трансфер выполняется судами на воздушной подушке через реку Лена и автобусами по маршруту причал Нижний Бестях – ж.д. вокзал. Отправление судов на воздушной подушке из г. Якутска в 14.30 с 203 мкр (за ЖК «Парус», ул.Ларионова,16). Стоимость трансфера (СВП+автобус) составляет 1500 рублей.

Подробно с расписанием поезда и беспересадочных вагонов можно ознакомиться на сайте www.rw-y.ru в разделе «Пассажирам», а также в Telegram https://t.me/rwyakutia .

Билеты можно приобрести с помощью большинства интернет-сервисов по продаже электронных билетов, на сайте ОАО «РЖД» или в кассах, расположенных на ж.д. вокзалах по всей стране. В городе Якутске билеты можно купить в билетной кассе по адресу пр. Ленина,24, 1 этаж.

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).