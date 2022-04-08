Пассажирские перевозки в вагонах ЖДЯ имеют положительную динамику

За март текущего года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 23,3 тыс. пассажиров, что почти в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот в марте составил 19,6 млн пасс-км, что в 3 раза больше, чем в марте прошлого года.

Всего за 1 квартал в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 59,3 тысячи пассажиров, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Пассажирооборот тоже достиг максимума, составив 52,0 млн. пасс-км, что в 3,25 раза больше, чем в 2021 году.

Наиболее популярными направлениями продолжают оставаться Благовещенск, Владивосток и Иркутск. В целях удовлетворения спроса пассажиров в отдельные дни Акционерная компания «Железные дороги Якутии» вводила дополнительные вагоны по этим маршрутам.

На рост пассажирских перевозок повлияли отмена или сокращение количества рейсов некоторыми авиакомпаниями, продление до конца года 20-ти процентной скидки на проезд в купейных вагонах АО «АК «ЖДЯ». Также немалую роль сыграла отмена ограничений, связанных с нераспространением коронавируса.

Следует отметить существенный рост онлайн — продаж билетов в вагоны АО «АК «ЖДЯ». Всего через Интернет в марте куплено 16,7 тысяч билетов – это более 70% от общего количества продаж.

В настоящее время пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында ежедневно отправляется со станции Нижний Бестях в 17.00 местного времени. Для желающих воспользоваться услугами трансфера из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях, в 14.30, в период работы автомобильной переправы через Лену, с автовокзала отправляется автобус.

С пассажирским поездом отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска, что дает пассажирам возможность добраться без пересадки почти до всех крупных городов Дальнего Востока.

Подробно с расписанием поезда и беспересадочных вагонов можно ознакомиться на сайте www.rw-y.ru в разделе «Пассажирам», а также в Telegram https://t.me/rwyakutia .

Билеты можно приобрести с помощью большинства интернет-сервисов по продаже электронных билетов, на сайте ОАО «РЖД» или в кассах, расположенных на ж.д. вокзалах по всей стране. В городе Якутске билеты можно купить в билетной кассе по адресу пр. Ленина,24, 1 этаж.

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).