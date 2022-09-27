Пассажирские перевозки поездами в Якутии очень востребованы

Об этом говорили во время рабочей поездки делегации Совета Федерации на станцию Нижний Бестях 23 сентября текущего года.

По информации начальника железнодорожного вокзала Нижний Бестях Натальи Кулагиной с момента открытия пассажирского движения до станции Нижний Бестях в июле 2019 года пассажирские перевозки из года в год растут кратно, что свидетельствует о востребованности данного вида перевозок в республике. К примеру, билеты на летний период были раскуплены полностью за 90 дней по самым популярным направлениям – до Владивостока, Благовещенска и Иркутска.

Она рассказала сенаторам, что пассажирский поезд изначально ходил до станции Нерюнгри. В 2021 году открыли беспересадочное сообщение до Благовещенска, Владивостока и Иркутска и поезд стал выходить на инфраструктуру ОАО «РЖД» до станции Тында. А в августе 2022 года запущен новый поезд Нижний Бестях – Благовещенск. Таким образом, сегодня АО «АК «ЖДЯ» обеспечивает связь республики железнодорожным транспортом со всеми субъектами Дальневосточного федерального округа.

По словам исполнительного директора АО «АК «ЖДЯ» Дмитрия Кондратова для развития маршрутной сети в 2022 году парк пассажирских вагонов пополнили 11 пассажирских вагона, а для организации летних перевозок было арендовано 12 пассажирских вагонов.

Основным фактором роста пассажирских перевозок является гарантированная перевозка независимо от погодных условий. Более того, учитывая сложности перемещения до столицы республики, АО «АК «ЖДЯ» организован трансфер пассажиров с железнодорожного вокзала до Якутска по системе мультимодальных перевозок. Ежесуточно на станцию Нижний Бестях в среднем прибывает 150-160 пассажиров, которых в летний период автобусами довозят до причала и далее на теплоходе «В. Рукавишников» переправляют через реку до речного порта Якутск. В переходные периоды подключают к переправе через реку суда на воздушной подушке, а зимой автобусами довозят до автовокзала г. Якутска. Отправляющихся поездами пассажиров по аналогичной схеме привозят на железнодорожный вокзал к отправлению поезда. Талон на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд в любой кассе АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Также популярность путешествий по железной дороге до Владивостока, Благовещенска и Иркутска объясняется невысокой стоимостью проезда и более высокими нормами провоза багажа по сравнению с воздушным транспортом.

С каждым составом отправляется вагон-ресторан, что позволяет пассажирам полноценно питаться в пути следования.

Как сообщалось ранее, по сравнению с 2021 годом пассажиропоток вырос в два раза и за 8 месяцев текущего года составил 179,5 тысяч пассажиров. Станция Нижний Бестях за 8 месяцев 2022 года обслужила 54,6 тысяч пассажиров, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С расписанием поезда и вагонов беспересадочного сообщения можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru и с помощью Телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Билеты можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», с помощью популярных онлайн-сервисов, в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).