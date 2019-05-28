Пассажирские перевозки от станции Нижний Бестях откроются в августе

Транспортная доступность – основная проблема Республики Саха (Якутия). Как не раз отмечал Глава Якутии Айсен Николаев, вопросы транспортной доступности невозможно решить только силами самих дальневосточных регионов, нужно разрабатывать и внедрять комплексные меры.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года началась реализация масштабного регионального проекта «Дорожная сеть». Всего до 2024 года дорожные работы будут проведены на региональных дорогах общей протяженностью 1100 км. За 2019-2024 годы на реализацию проекта будет направлено 34,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 4,2 млрд рублей, регионального бюджета – 27,3 млрд рублей, местных бюджетов – 3 млрд рублей. Из них на 2019 год запланировано 4,6 млрд рублей.

Там, где отсутствует круглогодичное наземное сообщение, особенно важно развитие авиационной отрасли. В апреле разработана и утверждена Концепция развития малой авиации и авиации общего назначения в Якутии. В долгосрочной перспективе реализация Концепции позволит увеличить объемы местных пассажирских авиаперевозок и уровень авиационной мобильности населения Республики Саха (Якутия). Реконструкция 15 аэропортов республики включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года с общим финансированием 25 млрд рублей.

Важное событие в транспортной отрасли Якутии пройдет в грядущем августе. АО «АК «Железные дороги Якутии» завершило работы по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях), будут открыты пассажирские перевозки от станции Нижний Бестях.