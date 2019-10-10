Пассажиропоток на железных дорогах Якутии увеличился

С момента открытия пассажирского сообщения до станции Нижний Бестях, за август-сентябрь перевезено 21,1 тыс. пассажиров, что на 41,9% больше, чем за тот же период 2018 года. Пассажирооборот вырос на 81,1% и составил 12,3 млн пасс-км.

Всего за 9 месяцев 2019 года в вагонах ЖДЯ перевезено 66,7 тыс. пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот вырос на 22,1% до 34,3 млн пасс-км.

Напомним, 27 июля состоялось открытие пассажирского движения до станции Нижний Бестях.

По нечетным числам со станции Нижний Бестях отправляется пассажирский поезд №327 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри.

С пассажирским поездом 01, 07, 13, 19 и 25 числа каждого месяца отправляется беспересадочный прицепной плацкартный вагон до Благовещенска.

Для пассажиров организован удобный трансфер из Якутска до вокзала Нижний Бестях и обратно (Единый билет).

Билеты можно оформить во всех кассах по продаже железнодорожных проездных документов и на сайте www.rzd.ru