30.06.2022
13:40
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Общество

Пассажирам вернут деньги за билеты на отмененные авиарейсы

Авиакомпании получили часть субсидий за вынужденный возврат средств пассажирам.

Авиакомпании получили часть субсидий за вынужденный возврат средств пассажирам за отмененные из-за санкций рейсы, а также в связи с временным закрытием аэропортов на юге и в центральной России. О завершении первого этапа выплат субсидий сообщил Минтранс РФ на своем сайте, передает «Парламентская газета».

Компенсация предусмотрена за полеты с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября на международных. В общей сложности авиакомпании вернут деньги более чем миллиону пассажиров.

В апреле из резервного фонда на эти цели выделили 19,5 миллиарда рублей. Договоры о субсидировании уже заключены с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 миллиарда рублей. Дополнительные соглашения заключат в августе и в октябре.

«Благодаря принятым мерам права пассажиров на вынужденный возврат денег будут реализованы в полном объеме. Граждане смогут полностью вернуть денежные средства за отмененные рейсы, как внутрироссийские, так и международные. В свою очередь перевозчики сохранят собственные оборотные средства, которые они смогут направить на текущую операционную деятельность», — говорится в сообщении.

В начале июня правительство выпустило постановление о компенсации туроператорам затрат на вывоз российских туристов из-за рубежа после закрытия воздушного пространства некоторыми странами для самолетов из РФ.

В конце февраля ряд зарубежных государств закрыли воздушное пространство для российских самолетов. С тех пор туроператоры вывезли не менее 50 тысяч человек, сообщали в правительстве.

Источник: Парламентская газета

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