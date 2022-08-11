Пассажир ударил таксиста потом совершил угон автомобиля

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело по угону автотранспортного средства с применением насилия к таксисту

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

По версии следствия, обвиняемый, в мае текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвав через одно из приложений такси, в ходе поездки нанес несколько ударов водителю, в результате которых последний покинул автомобиль. При этом злоумышленник, пересев на место водителя совершил угон автотранспортного средства.

В дальнейшем автомобиль обнаружен сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по РС(Я).

Принимая во внимание, что обвиняемый совершил преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем СУ МУ МВД России «Якутское».