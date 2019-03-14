Пассажир поезда Нерюнгри — Москва задержан с драгметаллами на 6 млн рублей

Сотрудники транспортной полиции задержали пассажира поезда «Нерюнгри — Москва» с россыпью драгоценных металлов общим весом более трех килограмм. Задержание произошло во время стоянки на станции Таксимо.

В рюкзаке 60-летнего жителя Чувашской Республики обнаружено 19 сверток полиэтилена, в которых находилась россыпь драгоценных металлов общим весом более 3 кг, содержащая в своем составе драгоценные металлы — золото и серебро, общей стоимостью более 6 миллионов рублей.

Мужчина, не имея соответствующего разрешения, пытался перевезти золото железнодорожным транспортом. Ранее задержанный был судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело.