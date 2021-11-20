Пассажир неожиданно выбежал — смерть на дороге

19 ноября около 21 ч. на 924-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в Сунтарском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель 1986 г.р., управляя автомобилем Toyota Carina, совершил наезд на 34-хлетнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте аварии.

Со слов других участников происшествия, погибший находился на пассажирском сидении другой автомашины, Toyota Ipsum, припаркованной у обочины. Неожиданно, завидев свет другой приближающейся машины, мужчина открыл дверь и неожиданно выбежал ей навстречу. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомашины Toyota Carina в результате ДТП не пострадал, водительского удостоверения не имеет. По его словам, в момент ДТП он ехал со скоростью 80 км/ч. За последний год дважды привлекался сотрудниками ГИБДД за нарушения ПДД, в том числе за езду без прав и управление незарегистрированным автомобилем. В момент аварии был трезв.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию.

Госавтоинспекция напоминает: водителю следует выбирать скорость движения с учетом погодных, дорожных и иных условий, которые могут оказать влияние на безопасность, в том числе видимость в направлении движения. Пешеходам в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, которые делают более заметным пешего участника дорожного движения за десятки метров: этого достаточно, чтобы водитель успел принять меры для снижения скорости или полной остановки транспортного средства.