Паспорта готовности к отопительному сезону — на особом контроле

Подготовку к отопительному сезону в Якутии рассмотрели на правительственной комиссии республики. О ходе подготовки жилфонда и соцобъектов отчитались Олекминский, Оймяконский, Усть-Майский районы.

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов отметил, что подготовка в республике проходит в штатном режиме, тем не менее на особом контроле находится получение паспортов готовности муниципальными образованиями.

«Паспорт готовности – гарант должной подготовки к зиме в районах. В прошлом году паспорта готовности не получили четыре района», — отметил Вячеслав Емельянов.

В прошлом отопительном сезоне отмечалась нестабильная работа котельной «АТП» в Олекминском районе в связи с высоким износом оборудования и ненадлежащим обслуживанием со стороны ресурсоснабжающей организации. Для решения вопроса ведется строительство новой нефтяной котельной взамен аварийной, а также определена новая эксплуатирующая организация «КСК Лидер».

Как сообщил первый заместитель главы Олекминского района Николай Кузнецов, предприятие осуществило замену трех новых котлов в обслуживаемых котельных, ведется каремонт и утепление тепловых сетей. Отопительный сезон в Олекминской районе по графику планируют запустить 11 сентября.

Вячеслав Емельянов поручил командировать специалиста Министерства ЖКХ и энергетики республики для контроля за строительством новой котельной.

В Усть-Майском районе готовность жилфонда составляет 70 %, социальные объекты готовы 95 %. В связи с размывом республиканской дороги «Амга» на участке в Усть-Майском районе отмечаются проблемы с доставкой топливно-энергетических ресурсов. В данной связи решением правительственной комиссии поручено Министерству транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) обеспечить восстановление участка размытой дороги.

Также были заслушаны доклады ГУП «ЖКХ РС (Я)» и АО «Теплоэнергия» по устранению предписаний Ростехнадзора.

В завершении глава ведомства обратил внимание на соблюдение и проверку противопожарных мероприятий, техники безопасности, проведение противоаварийных тренировок, исправность резервных источников питания и накопление неснижаемого и аварийного запаса топлива.