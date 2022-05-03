Пасхальный крестный ход 6 мая в Якутске

Приглашаем вас принять участие в традиционном общегородском Пасхальном крестном ходу, который начнется 6 мая в 10.00 от Преображенского собора г. Якутска (Кирова, 3) и проследует до площади Победы. Все вместе мы пройдем по нашему городу с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

Крестный ход — это торжественное шествие, объединяющее всех участников в молитве за родной город, в прославлении Бога и в Пасхальной радости, которой затем все мы поделимся со своими близкими.

Ждем вас!