03.05.2022
18:43
161
Православие
Пасхальный крестный ход 6 мая в Якутске
Приглашаем вас принять участие в традиционном общегородском Пасхальном крестном ходу, который начнется 6 мая в 10.00 от Преображенского собора г. Якутска (Кирова, 3) и проследует до площади Победы. Все вместе мы пройдем по нашему городу с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца.
Крестный ход — это торжественное шествие, объединяющее всех участников в молитве за родной город, в прославлении Бога и в Пасхальной радости, которой затем все мы поделимся со своими близкими.
Ждем вас!
Источник: пресс-секретарь Якутской епархиимонахиня Елисавета (Сеньчукова)
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