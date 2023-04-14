Пасхальное послание архиепископа Якутского и Ленского Романа

Христос Воскресе!

Слова эти принадлежат вечности, но звучат всегда по-новому. Христос воскрес — и нет более смерти, и воцарилась Жизнь во всем мире, и земля и небо исполнены радости!

Пасхальная ночь – не просто воспоминание удивительного события, произошедшего две тысячи лет назад. Воскресение Христово – это всегда актуальная, для каждого значимая реальность. Сегодня, как и две тысячи лет назад, Господь разрушает врата ада, освобождает, очищает, обновляет человечество, зовет нас воскреснуть нашими душами, обратиться от смерти к жизни, пребывать в ликовании со всеми святыми, со всей Христовой Церковью.

В чем состоит это ликование, истинное празднование Воскресения Христова? Можем ли мы замкнуться один на один со своей радостью?

«Приступим, свещеноснии, исходящу Христу из гроба» — «Приступим со свечами ко Христу, исходящему из гроба!» — приглашает нас Святая Церковь в святые пасхальные дни. Но свечу «не ставят под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем» (Мф. 5:15). Эти свечи должны гореть в наших душах в течение всего года, и сейчас пришло время озарить ими темноту по дороге к Живоносному Гробу Господа Иисуса, Истинного Света.

Эти свечи – наши горящие сердца и исходящие из них добрые дела, из которых и состоит наш путь ко Христу.

В светлые пасхальные дни мы призваны с особым вниманием отнестись к нашим ближним, ибо в их лице мы служим Самому Господу.

«Отымите печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела, возвратите честь посрамленных, обрадуйте опечаленных, как во гробе, в темных углах ваших домов; пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника», — призывает нас святитель Григорий Нисский в своем Пасхальном слове.

Как своевременны слова великого отца Церкви! Именно сейчас, когда мир переживает скорби и испытания, наши ближние жаждут от нас поддержки, утешения, помощи, и наш христианский, наш человеческий долг — ответить им любовью и заботой.

Пусть каждый согреется от наших свечей, разгорающихся от «неприступным светом Христа блистающася»! Пусть Христос Своим неприступным светом наполняет все затемненные уголки этого мира! Да разгонится мрак, да просияет радостью вселенная!

Воистину Воскресе Христос!

С любовью о Христе Воскресшем Роман, Архиепископ Якутский и Ленский, Пасха 2023 года