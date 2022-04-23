ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА ЯКУТСКОГО И ЛЕНСКОГО РОМАНА БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ МОНАШЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе пастыри, иноки и инокини, дорогие братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Нет более счастливой ночи в человеческой истории, чем ночь Воскресения Христова. До нее каждого человека рано или поздно поглощала смерть. Но вот она захотела поглотить истинного Человека Иисуса Христа и не смогла, ибо Он есть и Истинный Бог, истинная Жизнь, истинный Свет, в Котором нет никакой тьмы, никакого тления и никакой смерти.

«Наша Пасха – освобождение от рабства смерти и тления, – напоминает священномученик Иларион (Троицкий), святой XX века. – Я знаю теперь, что мое спасение воистину совершено. Я знаю, что Бог действительно явился на земле. Были великие люди, победители стихий, победители природы, но смерть всех равняла и обнаруживала наше общее ничтожество. Кто это прошедший врата смерти? Он может быть только Богом». Отныне нет места страху, ибо уже на земле мы причастны Вечной Жизни – Самому Христу. Значит ли это, что мы должны пребывать в праздности и равнодушии, считая себя справедливо спасенными? Если Христос явил сострадание к падшему человечеству и унизил Себя до позорной смерти, то можем ли мы, Его ученики и последователи, проходить мимо скорбей ближних наших? Господь призывает нас к исполнению заповеди о любви к ближним, в которых мы призваны видеть Его Самого: «как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

И в пасхальные дни, исполненные радости и света, Он, даруя Свою помощь и благодать, вновь и вновь приглашает нас творить добрые дела: накормить голодного, посетить больного, утешить плачущего, приютить бездомного. Нынешняя Пасха пришла во время скорбных событий, и сейчас Господь ждет от нас особого внимания и заботы о страждущих. Так мы сможем глубже прочувствовать Его любовь и заботу о нас, которые Сын Божий явил в Своем Рождении, служении на земле, крестной смерти и Воскресении и которыми Он никогда не оставляет нас. Будем же стремиться к любви Божией! Будем учиться ей каждый день, каждое мгновение, всю нашу жизнь, – начиная с Пасхи Божией спасительной, со светозарной ночи Светлого Христова Воскресения!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

град Якутск

Пасха Христова 2022 год