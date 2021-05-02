Пасхальная неделя 2021: обычаи и традиции Светлой седмицы после Пасхи

Первая неделя после Пасхи с 3 мая по 9 мая 2021 в Православной Церкви называется Светлой седмицей.

Светлая седмица (светлая неделя, пасхальная неделя): Эта неделя сплошная: отменяется пост, читается краткое молитвенное правило — пасхальные часы, верующие стараются чаще бывать в храмах и причащаться Святых Христовых Таин.

О посте и молитве

После длительного пути Великого поста Святая Церковь предлагает своим чадам менее строгий устав. В Светлую седмицу положено радоваться тому событию, которое легло в основу нашей веры — Воскресению Господа Иисуса Христа.

Поэтому в течение последующих семи дней все посты отменяются, а значит, в среду и пятницу нет никаких ограничений в пище. Послабление распространяется также и на молитвенное правило

В Светлую седмицу положено читать пасхальные часы вместо привычных нам утренних и вечерних молитв.

Об особенностях богослужений

Особыми являются и богослужения Светлой седмицы.

Все семь дней Светлой седмицы — это как бы один непрекращающийся день: повторяется одна и та же служба, причем она целиком поется, и ничего не читается. Во время каждой Божественной литургии совершается Крестный ход, символизируя собой шествие жен-мироносиц ко гробу Христа.

Царские врата в храмах открыты в знак того, что Гроб Господень пуст, камень от дверей его отворил Ангел.

В это время все прихожане могут наблюдать за происходящим в алтаре. Богослужения этих дней выстроены так, чтобы человек мог во все дни бывать в храме и причащаться Святых Христовых Таин.

Перед Причастием в эти дни читается последование ко Причастию и канон Пасхи вместо всех других канонов.

В Светлую субботу, прихожанам будет раздаваться великая святыня — артос, освященный в Пасхальную ночь. Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей.

Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!».

Не совершаются на Светлой седмице Таинство венчания и чтение заупокойных молитв. Даже отпевание усопших более чем наполовину состоит из песнопений Пасхи.

О времяпровождении Светлых дней

Светлая седмица — это не время загула, в эти святые дни не подобает пускаться «во все тяжкие».

Не стоит проводить это время в мирских развлечениях, чрезмерно есть и тем более упиваться вином.

Ведь Пасха — это радость Царствия Небесного и ради вечной радости, которая уготована верующим, стоит проявить воздержание здесь, на земле.

Лучшее и самое полезное, что мы можем сделать во дни Светлой седмицы – это сделать доброе дело, вспомнить об обездоленных и по возможности постараться поделиться с ними своей радостью.

В эти дни, конечно, можно гулять на природе, ходить в гости, но нужно помнить о Христе и, что настоящая радость будет только с Ним.

Апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5, 16).

Христианство — это и есть Пасхальная радость.

Все превосходящая радость победы над смертью, над злом, радость избавления от ада, избавления от власти дьявола. Это радость о Воскресении Христа.

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ПРИЛОЖЕНИЕ:

Пасхальные часы, Часы Святой Пасхи — многократно пропеваемая часть пасхального православного богослужения, замещающая собой в дни пасхальной седмицы Первый час, Третий час, Шестый час, Девятый час, Повечерие, Полунощницу, Утренние молитвы и Вечерние молитвы. В отличие от обычных часов (церковных служб), Пасхальные часы никогда не изменяются, не содержит псалмов и покаянных молитв (кроме Господи помилуй). Как и все пасхальные чинопоследования, Пасхальные часы исполнены радости и благодарения Христу Богу.