Пасха: Традиции, что нужно сделать, а что категорически запрещено

С Пасхой у православных верующих связано много обычаев и традиций.

16 апреля 2023 года прихожане Русской православной церкви и православные христиане во всем мире встретят светлую Пасху.

Когда освящать яйца, куличи и зачем?

Освящают, или, как говорят в народе, святят пасхальную праздничную еду в Великую субботу, субботу Страстной недели (15 апреля), сразу после Божественной литургии, то есть с 11-12 часов утра и до 20-21 часа. Освящают пасхальную снедь не в самом храме, а на улице. Освящение происходит таким образом, что разложенную на специальных столах еду священник окропляет святой водой, исполняя при этом главное пасхальное песнопение (тропарь): «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав». Песнопение периодически прерывается восклицанием «Христос воскресе!» Верующие в ответ должны креститься и подтверждать: «Воистину воскресе!»

Для тех, кто не успел освятить еду в Великую субботу в некоторых храмах ее освящают после ночной пасхальной службы. Именно так и происходило освящение пищи раньше: непостную пищу освящали после ночного праздничного богослужения, с тем чтобы потом всей общиной разговеться, то есть впервые после 49-дневного Великого поста приступить к непостной пище.

Освящение — это благочестивая традиция, а вовсе не Таинство Церкви. Гораздо важнее молитва. Если по каким-то причинам вам не удалось освятить еду, не беда, главное, чтобы в сердце была пасхальная радость.

Что нельзя делать на Пасху

Ругаться или обижаться на других. В этот день нужно отпустить старые обиды и простить человека. Быть скупым и жадным. В Священное Воскресенье раньше было принято делиться едой с нуждающимися. Это касается не только еды или денег, но и хорошего настроения. В этот день принято дарить улыбки и прощение тому, кто попросит. Унывать, предаваться грусти. Желательно быть максимально добрым не только на Пасху, но и целую неделю. Предаваться излишеству и напиваться. Важно все употреблять в меру. Священники рекомендуют в праздник из алкоголя употреблять только вино. Водку лучше вообще не трогать, а оставить на другой период. Работать в ущерб празднованию. Здесь следует отметить, что работать без лишней надобности не стоит. Если рабочий график не позволяет сходить в церковь, то в этом нет ничего страшного. Убираться в доме. Это не касается мелких бытовых вопросов. Главное, чтобы уборка не мешала праздничному настроению. Ходить на кладбище. Нельзя на Пасху скорбеть, так как скорбь противоречит праздничному духу. Святить не соответствующие празднику продукты. Можно святить только то, что было исключено из рациона в Великий пост. Выбрасывать остатки пасхальной еды. Все, что осталось на праздничном столе от яиц, куличей и всего недоеденного, следует отдать животным и птицам. Нельзя выбрасывать в мусорное ведро.

Приметы про Пасху

Для наших предков заболеть на Пасху означало, что активизировалась нечисть, которая всеми силами пытается прервать человеку его службу в церкви. Также люди хранили целый год полотенце, на котором стояли священные куличи. Они могли обтереться им, когда человек заболел. Еще болезни выкатывали с помощью священных яиц, перемещая их по больному месту.

Для праздника Пасха приметы, связанные со здоровьем, выглядят следующим образом.

Чтобы смыть все болезни, необходимо во время праздника умыться чистой водой из ручья или колодца. В детской комнате можно поставить или повесить веточку вербы. Считалось, что она отгоняет от малышей заболевания.

Во время Страстной недели можно всем желающим звонить в колокола. Кто это сделает, тот здоровым будет весь год. На здоровье еще можно начитать на крашеное яйцо следующий текст: «Чей лик в воде отразился, Того бы лихомон усмирился. Иди, хворь, на Марью Продовик С ней обручайся, а с (имя) не знайся. Аминь. Аминь. Аминь». На следующее воскресенье после Пасхи читают такой заговор: «Христос воскрес, смерти смерть поправ. Люди Господа восхваляют, А Божьи слова мою боль отгоняют. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

На Пасху приметы про любовь часто рассказывают незамужним девушкам, как настроиться на волну любви, ведь именно пасхальный день способен привнести нотки романтики. Можно встретить следующие приметы:

бровь зачесалась — скоро познакомишься с будущим мужем;

ушибла локоть обо что-нибудь — возлюбленный вспоминает;

губы чешутся — к поцелуям.

Что можно делать на Пасху девушкам? Во время замешивания теста на куличи произносить следующие слова: «Я красива, я пригожа, на березку стройную похожа. Как мед, сладка, как праздник, приятна, душой чиста, телом опрятна. Я тебе одному обещана, вместе быть нам небом завещано. После приготовления выпечки девушки раньше нежно ее целовали и тихо произносили: Поцелуй мой суженому передай, Счастье быть со мною обещай. Будет он тобою насыщаться, А душа его любовью распаляться».