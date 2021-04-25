25.04.2021
09:00
223
Православие
Освящение пасхальных яств в Якутске будет продолжаться два дня
По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа освящение пасхальных снедей — куличей, яиц и пасок — будет проходить на прихрамовых территориях города Якутска в течение двух дней: в Великую Субботу, 1 мая 2021, и в сам день Светлого Христова Воскресения, 2 мая.
Фото: Лена Лебедева
Источник: Якутская епархия РПЦ
#народные традиции#Освящение пасхальных яств в Якутске будет продолжаться два дня#Якутия#Якутская епархия
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