Освящение пасхальных яств в Якутске будет продолжаться два дня

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа освящение пасхальных снедей — куличей, яиц и пасок — будет проходить на прихрамовых территориях города Якутска в течение двух дней: в Великую Субботу, 1 мая 2021, и в сам день Светлого Христова Воскресения, 2 мая.

Фото: Лена Лебедева Источник: Якутская епархия РПЦ

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх