25.04.2021
09:00
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Православие

Освящение пасхальных яств в Якутске будет продолжаться два дня

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа освящение пасхальных снедей — куличей, яиц и пасок — будет проходить на прихрамовых территориях города Якутска в течение двух дней: в Великую Субботу, 1 мая 2021, и в сам день Светлого Христова Воскресения, 2 мая.

Фото: Лена Лебедева
Источник: Якутская епархия РПЦ
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