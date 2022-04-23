Пасха 2022: приметы, традиции и обычаи праздника

В 2022 году празднование Пасхи выпало на 24 апреля. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней.

Светлое Христово Воскресение — это древнейший и важный праздник всего православного мира: день торжества жизни над смертью.

В первые века христианства разные общины праздновали Пасху в разное время. На Востоке, в Малой Азии, её отмечали в 14-й день месяца нисана (март – апрель), на какой бы день недели ни приходилось это число. Западная Церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

На Первом Вселенском Соборе в 325 году было решено праздновать Пасху повсеместно в одно и то же время по Александрийской пасхалии. Так продолжалось до XVI века, когда единство западных и восточных христиан в праздновании Пасхи и других праздников было нарушено календарной реформой папы Григория XIII.

Православная церковь определяет дату празднования Пасхи по Александрийской пасхалии: праздник должен быть обязательно в воскресение после иудейской пасхи, после полнолуния и после весеннего равноденствия.

Подготовка к Пасхе 2022

В Чистый четверг символическое значение имеет всё, связанное с мытьем, уборкой, водой и купанием. В Чистый четверг также принято ходить в церковь на исповедь и причастие. После возвращения из храма хозяйки начинали готовить дом к Пасхе: проводили генеральную уборку, вычищая все уголки жилища, мыли полы, лавки, кухонную утварь, стены и потолки, устраивали грандиозную стирку, вычищали и перетряхивали все половики: на Руси считалось, что если в Чистый четверг хорошенько убрать дом, то в нем весь год будет чистота, в том числе духовная.

По обычаю, после четверговой генеральной уборки хозяйка больше не мела пол и не убирала жилище до самой Пасхи. Убрав жилище, хозяйки начинали заниматься готовкой: пекли куличи из заранее подготовленной опары, готовили творожные пасхи и другие праздничные блюда, запекали мясо. Также вечером в четверг было принято всей семьей красить яйца.

Главное блюдо Пасхи — это кулич, который символизирует присутствие в доме воскресшего Христа. Куличи начинают печь в четверг, в субботу их освящают в храмах. Также на Пасху принято делать творожные пасхи (в народе их называют «паски», или ласково «пасочки») и красить яйца. Творожная пасха символизирует сам праздник Пасхи, а яйца красят в память о чуде, свидетелем которого стала Мария Магдалина.

В Страстную пятницу женщины пекли куличи и пасхи и по традиции раздавали продукты беднякам. В этот день среди верующих принято воздерживаться от пищи до выноса Святой Плащаницы, считающуюся символом искупительной жертвы Спасителя.

Согласно евангельской легенде, воскресший Христос время от времени посещал своих верных учеников во время их трапезы. Поэтому апостолы, не зная, когда Иисус придет в следующий раз, всегда оставляли для него хлеб в середине стола. Затем хлеб (по-гречески — «артос») для Иисуса стали оставлять и в храмах, его освящали, ломали на куски и раздавали верующим. А поскольку дом и семья — это малая церковь, то на Пасху христиане стали печь свой собственный хлеб, который должен был символизировать воскресшего Христа в каждом доме. На Руси артос получил название «кулич».

День Великой субботы для верующих ознаменован освещением пасхальных куличей и пищи для разговления в Великую Пасху. В церквях совершалась утренняя Литургия Василия Великого, во время которой священники меняли темные одежды на светлые – праздничные. В день Великой субботы люди старались закончить все свои дела и прийти на вечернюю службу в церковь для встречи праздника Великой Пасхи, символизирующего избавление от зла и начало новой, светлой жизни.

Пасха 2022: традиции и обычаи

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью.

Непосредственно перед Пасхой верующие собираются в храме, откуда в полночь начинается крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем шествие подходит к дверям храма и начинается богослужение пасхальной утрени.

В день Пасхи принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскрес!», на что собеседник должен ответить: «Во истину воскрес!». В каждом храме в этот праздник можно услышать слова, знаменующие начало церковной службы: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

После окончания праздничного богослужения православные христиане обыкновенно «разговляются» — угощаются освящёнными крашеными яйцами и куличами при храме или у себя дома. Традиционно, первым продуктом, который надо было съесть, было яйцо.

На Пасху дети устраивали «покатушки» — у кого яйцо дальше укатится. Пасхальное крашеное яйцо в русской культуре означало новую жизнь, возрождение. Пасхальные яйца в России катали по земле, чтобы она была плодородной.

В дореволюционной России пасхальными яйцами «христовались» — разбивая по очерёдности разные концы, так же как люди христовались трижды в щёки.

В России после молчания колоколов во время Страстных дней на саму Пасху особенно торжественно звонится благовест. Всю Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.

Празднование Пасхи длится 40 дней, потому как именно столько времени Христос провел на земле со своими учениками после воскресения. Особые празднования в храмах устраивают через неделю после Пасхи – когда на Светлую седмицу проводятся торжественные богослужения, крестные ходы, окропления святой водой. Всю неделю после Пасхи принято ходить в гости к близким, на гулянья, христосоваться и дарить подарки.

Приметы на Пасху. Народные поверья

Чтобы пасхальная выпечка получилась пышной и вкусной, в доме должно быть тихо и спокойно. Нельзя громко говорить и, тем более, ссориться.

После освящения в церкви, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальный кулич домой. Этот обычай основан на народном поверье: кто первый прибежит с Пасхой домой, у того будет лучший урожай и тот хозяин первым закончит полевые работы.

В связи с этим обычаем существовали и некоторые другие пасхальные поверия:

Хлеб будет расти так быстро, как бежит с Пасхой хозяин

Кто всех обгонит, у того лошадь будет самой сильной и целый год будет в работе обгонять других

Приметы погоды на Пасху имели большое значение для наших предков, ведь именно по ним можно было узнать, насколько урожайным и удачным будет весь следующий год.

Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой. Дождь без грозы предвещает дождливую весну.

Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.

Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.

Холодная, но не минусовая погода — к сухому лету. Сходит весь снег полностью к урожайному году.

Если во вторник после Пасхи будет ясная погода, то всё лето будут лить дожди.

А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.

Звездная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания.

Согласно славянским поверьям, перед Великднём или после него, предки возвращаются на землю, где пребывают до троицкого периода. В западных и южных губерниях Российской империи крестьяне шли на кладбище сразу после праздничной литургии и христосовались с покойными. Это связано с представлением о «Пасхе мертвых», согласно которому в канун Пасхи Господь открывает рай и ад (знаком чего являются открытые в церкви царские врата) и выпускает с «того света» души умерших, чтобы они могли посетить свои дома и отметить свою Пасху.

После утренней службы в первый день Пасхи ходят христосоваться с усопшими на кладбище, зарывают яйцо в могилу. Поминовение умерших на Светлой неделе противоречит церковному канону (как несовместимое с радостью по поводу Воскресения Христа) и сохранило статус сугубо народного обычая.

У русских существовало поверье, что в этот день открывается небо, и в продолжение всей Светлой недели души усопших беспрепятственно переходят в «селения праведных», постоянно обращаются между живыми, посещают своих родственников и знакомых, пьют, едят и радуются вместе с ними.

В соответствии с верой селян, злые духи, которые находятся в подземном царстве, живут в могильной тишине и очень боятся крика и шума. И когда на Великдень производили выстрелы из ружей, стучали по дереву и посуде, звучала музыка и колокольный звон, то люди верили, что это отгоняет злых духов и нечистую силу.

Существовало поверье, что на Пасху «солнце играет». По представлениям русских крестьян, «восходящее солнце то покажется из-за края небесного, то опять за ним спрячется, то выглянет кверху, то книзу опустится, то заблещет цветами алыми, белыми, лазоревыми, то воссияет во всей славе своей так, что никакому глазу глядеть на него невозможно»

На Великоденской неделе, как и на Масленицу, главное внимание уделялось молодёжи и молодожёнам. Так, например, в молодёжных пасхальных хороводах обычно назывались будущие супружеские пары и величались молодожёны, поженившиеся в течение последнего года.

На Пасху практически везде устраивались массовые гуляния с пением, хороводами и играми, «ярмарками невест», качелями и прочими увеселениями.