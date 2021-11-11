Пас якутянина Артема Соколова принес победу юношеской сборной РФ по футболу

Результативная передача якутянина Артема Соколова помогла юношеской сборной России победить команду Греции в матче первого тура отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу, передает телеканал «Якутия 24». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч с передачи якутского полузащитника забил Ярослав Гладышев. Для 18-летнего Соколова этот матч в составе юношеской сборной стал 29-м по счету, всего в его активе 11 голов. После первого тура россияне идут на второй строке группы 2, уступая сборной Германии по дополнительным показателям. Далее идут команды Греции и Фарерских островов. В следующем туре российские футболисты сыграют с немцами, матч пройдет 13-го ноября. Якутские болельщики следят за игрой земляка.

Фото: «Якутия 24» Источник: «Якутия 24»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх