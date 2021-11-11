11.11.2021
11:54
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Спорт

Пас якутянина Артема Соколова принес победу юношеской сборной РФ по футболу

Результативная передача якутянина Артема Соколова помогла юношеской сборной России победить команду Греции в матче первого тура отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу, передает телеканал «Якутия 24».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч с передачи якутского полузащитника забил Ярослав Гладышев.

Для 18-летнего Соколова этот матч в составе юношеской сборной стал 29-м по счету, всего в его активе 11 голов. После первого тура россияне идут на второй строке группы 2, уступая сборной Германии по дополнительным показателям. Далее идут команды Греции и Фарерских островов.

В следующем туре российские футболисты сыграют с немцами, матч пройдет 13-го ноября.

Якутские болельщики следят за игрой земляка.

Фото: «Якутия 24»
Источник: «Якутия 24»
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